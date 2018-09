Dwight Yorke tìm 'ngọc thô' ở làng bóng Việt

Cựu danh thủ MU và huyền thoại Bryan Robson tới Việt Nam tham gia chương trình tuyển chọn tài năng bóng đá nghiệp dư.

Cựu sao MU tươi cười khi trổ tài và giao lưu tại sân Bách Khoa chiều 15/5. Ảnh: HT.

Chiều 15/5, Dwight Yorke và Bryan Robson có mặt tại sân Bách Khoa (Hà Nội) để giao lưu trong chương trình "Hành trình đỉnh cao phong độ" mùa thứ hai nhẳm tuyển chọn các cầu thủ nghiệp dư. Sau ít phút trổ tài với trái bóng, tiền đạo một thời của MU và đàn anh Bryan Robson trao quà cho thí sinh được tuyển chọn. Năm ngoái, chân sút đá cặp ăn ý một thời với Yorke là Andy Cole cũng tham dự sự kiện này.

"Hành trình đỉnh cao phong độ" năm nay bắt đầu vòng tuyển chọn từ 15/5 - 4/6 tại 6 thành phố lớn.

- Hà Nội (ngày 15/5): Sân vận động Bách Khoa (Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng).

- Long An (21/5): Sân vận động Long An (44B Trương Định, phường 2, TP Tân An)

- Nghệ An (22/5) Sân Đại học Vinh (182 Lê Duẩn, TP Vinh).

- TP. HCM( 28/5) Sân vận động quân khu 7 (phường 2, quận Tân Bình - dự kiến).

- Đà Nẵng (29/5) Sân vận động Nhà thi đấu Quân khu 5 (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu).

- Bình Dương (4/6) Sân vận động Gò Đậu (Thủ Dầu Một, thị xã Bình Dương).

Hai cựu danh thủ MU tham gia giao lưu. Ảnh: TH.

Ứng cử viên là nam giới trong độ tuổi từ 16-25 có niềm đam mê bóng đá, các cầu thủ nghiệp dư hoặc chuyên nghiệp thi đấu tự do. Sau các phần thi thể hiện sức mạnh, thể lực và kỹ năng chuyên môn, những thí sinh cao điểm nhất tại từng địa điểm sẽ được tham gia một trận đấu tuyển quân để chọn ra 28 gương mặt ưu tú có tổng điểm số cao nhất, trước khi bước vào đợt tập huấn đặc biệt tại học viện bóng đá HAGL từ ngày 7-23/6.

Sau hai tuần huấn luyện, 20 ứng viên sáng giá nhất sẽ được lựa chọn và chia thành hai đội hình thi đấu với sự sát cánh của Dwight Yorke và Ronny Johnsen cùng một số cầu thủ và ngôi sao giải trí hàng đầu tại Việt Nam. Trận đấu cuối cùng diễn ra vào 26/6 tại sân quân khu 7 (TP HCM) và đội vô địch nhận giải 100 triệu đồng.

Hoàng Trang