Được giảm án vụ đạp gãy chân, Đình Đồng sắp tái xuất

SLNA sẽ có sự trở lại của hậu vệ họ Trần tại V-League 2015 kể từ 'sự cố sân Vinh' hồi đầu năm.

Cầu thủ từng đạp gãy chân đồng nghiệp ở V-League 2014 Trần Đình Đồng nhận tin vui khi chiều 28/10, VFF quyết định giảm án phạt. Theo đó, hậu vệ của CLB Nghệ An sẽ chịu án phạt đến ngày 1/11 thay vì phải ngồi chơi xơi nước đến ngày 31/12 như quyết định kỷ luật ban hành ngày 1/3.

Hậu vệ Đình Đồng sắp tái xuất V-League. Ảnh: HH.

Như vậy, Đình Đồng trở lại sớm hai tháng so với án phạt ban đầu. Điều này giúp anh có thể tham dự các trận đấu của đội bóng xứ Nghệ trong thời gian sắp tới để chuẩn bị hướng đến V-League 2015. Trước mắt, anh có thể cùng SLNA dự Đại hội TDTT toàn quốc tại Nam Định.

Hậu vệ họ Trần bị treo giò từ đầu tháng 3 đến nay sau khi có tình huống đạp gãy chân đồng nghiệp Nguyễn Anh Hùng của CLB An Giang trên sân Vinh. Sau tình huống này, Đồng nhận rất nhiều chỉ trích về "hành động rùng rợn". VFF quyết định kỷ luật Đình Đồng hết năm 2014 (10 tháng, khoảng 28 trận) kèm theo 20 triệu đồng và phải lo chi phí chữa trị cho nạn nhân.

Anh Hùng - cũng là cầu thủ gốc Nghệ An - sau đó phải phẫu thuật và chỉ mới bắt đầu trở lại thời gian gần đây. Đồng nhận án phạt tương đương thời gian mà Hùng dưỡng thương. Hiện cả hai đều trở lại, nhưng khi Đồng tiếp tục cùng Nghệ An thì Hùng đang tìm CLB mới sau khi An Giang rớt hạng, giải thể.

Sau khi nhận án phạt được đánh giá kỷ lục của bóng đá Việt Nam và nhiều tờ báo hàng đầu thế giới đưa tin lại, Đình Đồng tỏ ra hối lỗi về hành vi của mình. Thời gian qua, anh rất nỗ lực tập luyện để chờ ngày tái xuất ở sân chơi chuyên nghiệp Việt Nam. Vì vậy, khi đội bóng xứ Nghệ có ý kiến xin giảm án cho anh trước mùa giải mới, VFF thống nhất giảm án cho anh trước thời hạn.

Hậu vệ Đình Đồng sinh năm 1987. Ngoài vị trí sở trường hậu vệ phải, anh có thể thi đấu được ở hầu hết vị trí ở hàng hậu vệ. Anh từng được gọi tập trung đội U23 và đội tuyển quốc gia giai đoạn 2009-2010.

Trần Huỳnh