Được đội bóng trả nợ, cầu thủ vui cưới vợ

Tin vui liên tiếp đến với Công Thành khi anh được An Giang thanh toán phần nào lương thưởng và hai gia đình tổ chức lễ dạm ngõ.

Hậu vệ Nguyễn Công Thành từng tính phải hoãn hoặc hủy lễ ăn hỏi vì CLB An Giang nợ tiền lên đến 400 triệu đồng và bị cắt ngang hợp đồng. Tuy nhiên, vừa qua, anh và vợ sắp cưới nhận tin vui từ đội bóng. Hai bên gia đình cũng làm lễ dạm ngõ để gặp mặt, thống nhất chuyện cưới hỏi của đôi uyên ương.

Gia đình hai bên Công Thành - Thanh Kim. Ảnh: NH.

“Cuối mùa giải vừa qua là quãng thời gian khó khăn của tôi khi liên tiếp có chuyện không hay. Nhưng nay mọi việc đã ổn ổn rồi khi An Giang trả bớt nợ và tôi tìm được CLB mới. Tôi và bạn gái Hà Thanh Kim xác định thôi thì không có nhiều thì cũng thu vén có bữa gặp mặt giữa hai gia đình để sớm tiến đến lễ cưới. Quen nhau 3 năm rồi nên tôi nghĩ kéo dài cũng không hay và như vậy thì buồn quá…”, Công Thành tâm sự.

Ngày 12/9 vừa qua, gia đình của Công Thành - Thanh Kim có buổi gặp mặt thay cho lễ ăn hỏi. Cựu hậu vệ An Giang hào hứng: “Thế là xong bước một. Sắp tới chúng tôi đi chụp ảnh cưới. Sang năm tôi sẽ đưa nàng về dinh luôn. Ổn định cuộc sống gia đình là động lực để cả hai vợ chồng cố gắng cho các mục tiêu khác”.

Mới đây, cầu thủ quê Bến Tre tếu táo đăng tải hình ảnh bát mì gói với ly trà đá kèm lời bình “Khó khăn quá giờ phải ăn mỳ. Chính thức phá sản” trên Facebook. Anh từng bị CLB An Giang nợ 400 triệu đồng và cắt ngang hợp đồng với lý do không rõ ràng. Sau khi đấu tranh rất nhiều, CLB đã trả cho anh hai phần ba số tiền và phần còn lại sẽ tất toán cho anh cùng đồng đội ở An Giang vào thứ 6 tuần sau (ngày 26/9). Ngoài ra, một tin vui khác đến Thành là CLB Thanh Hóa mời anh ký bản hợp đồng một năm.

Vợ sắp cưới của Công Thành đang học nghề làm tóc. “Dự tính của tôi là cố gắng thi đấu để tích góp vốn cho gia đình cũng như có điều kiện để phụng dưỡng bố mẹ, lo cho em gái. Còn vợ sắp cưới học xong nghề làm tóc sẽ về Bến Tre để mở tiệm”, cầu thủ 24 tuổi cho biết.

Đôi uyên ương trẻ liên tiếp nhận tin vui. Ảnh: NH.

Công Thành từng thi đấu cho Xuân Thành Sài Gòn rồi sau chuyển về CLB An Giang với bản hợp đồng một năm. Gần cuối mùa giải 2014, anh cùng các đồng đội gồm thủ môn Nguyễn Minh Nhựt, trung vệ Nguyễn Minh Tùng, tiền vệ Phạm Ngọc Quốc bị CLB An Giang đơn phương cắt hợp đồng. Đội bóng này sau đó giải tán, không còn chơi chuyên nghiệp mà chỉ đầu tư cho bóng đá trẻ và phong trào. CLB An Giang cố gắng trả hết nợ cho cầu thủ (khoảng 4 tỷ đồng) trước khi rút lui hẳn.

Ngọc Hà