Du thuyền của C. Ronaldo và bạn gái bất ngờ bị lục soát

Cảnh sát biển Tây Ban Nha bất ngờ chặn và kiểm tra phương tiện di chuyển của C. Ronaldo trong chuyến đi chơi.

Việc kiểm soát kéo dài trong 90 phút. Lúc này, C. Ronaldo và bạn gái Georgina Rodriguez cùng mẹ, một số thành viên khác trong gia đình đang lên đảo Formentera. Hình ảnh ba nhân viên an ninh lên du thuyền thuê của CR7 cũng được báo chí Tây Ban Nha đăng tải.

Du thuyền được C. Ronaldo thuê cho cả nhà. Ảnh: NS.

"Việc kiểm tra các tàu được thực hiện mỗi mùa hè ở nhiều vùng biển khác nhau của Tây Ban Nha bao gồm quần đảo Balearic. Điều này không ảnh hưởng đến người thuê tàu, nhưng chủ sở hữu hoặc các hãng cho thuê tàu phải làm việc với cơ quan nhà nước", đại diện lực lượng cảnh sát biển cho biết.

Theo luật ở Tây Ban Nha, du thuyền cho thuê được miễn thuế sử dụng nhưng người sở hữu và dùng du thuyền riêng sẽ bị đánh thuế.

Tuy vậy theo tờ Hola, lệnh khám tàu, kiểm tra an ninh xuất phát từ va chạm giữa vệ sĩ riêng của C. Ronaldo và một người đàn ông ở du thuyền khác. Căng thẳng được ngăn lại nhưng du thuyền của đại gia đình chân sút Bồ Đào Nha vẫn bị cảnh sát biển yêu cầu kiểm tra bất thường.

Tàu an ninh, máy bay trực thăng được huy động cho cuộc kiểm tra. Có cả một êkíp quay phim, chụp ảnh làm việc trong cuộc kiểm tra an ninh. Một nguồn tin tiết lộ du thuyền của C. Ronaldo và bạn gái vô tình lọt vào khung hình của một đoàn làm phim đang thực hiện một tác phẩm tư liệu ngành về công việc kiểm tra an ninh trên biển.

Theo nguồn tin từ bạn bè C. Ronaldo, anh được cho là "bình tĩnh" khi trở lại từ nhà hàng và nghe tin về vụ việc.

C. Ronaldo và Georgina Rodriguez không ở trên du thuyền khi vụ việc diễn ra. Ảnh: NS.

Siêu sao Real Madrid bị buộc tội trốn thuế 13 triệu bảng ở Tây Ban Nha. Anh từng phàn nàn với đội bóng hoàng gia và tỏ ý muốn ra đi vì sự hỗ trợ hời hợt từ phía CLB.

