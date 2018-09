Đồng Nai không chơi chiêu trò với HAGL

Trận chung kết ngược của V-League 2015 đang nóng lên trước giờ thi đấu ngày mai 28/8.

“Chúng tôi không chơi chiêu gì với HAGL cả. Đồng Nai sẽ có trận đấu sòng phẳng với HAGL bằng chuyên môn. Công tác an ninh an toàn cho trận đấu cũng đã được chúng tôi lên phương án rất kỹ”, Giám đốc điều hành CLB Đồng Nai Nguyễn Văn Long cho biết.

Đồng Nai (áo xanh) sẵn sàng đầu với HAGL ở chung kết ngược. Ảnh: Tính Anh.

Bóng đá Việt Nam từng có nhiều câu chuyện về chiêu trò đội nhà dành cho khách đến địa phương mình. Trước đây, một số đội khi đến Đồng Tháp thường than vãn về chuyện giữa trưa hay giữa đêm bị mất điện khiến cầu thủ không ngủ được hoặc sân tập ướt sũng nước gây khó khăn tập luyện. Còn tại Hải Phòng ngày trước, một số đội khách kêu có nhóm CĐV đánh trống thổi kèn huyên náo trước khách sạn đóng quân…

Ông Long khẳng định: “Chuyện an ninh cho đội HAGL, tôi cũng có cuộc làm việc với Giám đốc điều hành của HAGL là anh Huỳnh Mau để xem có thể giúp thêm được gì không. Chúng tôi đã liên hệ với công an phường và một số lực lượng an ninh khác”.

Đồng Nai đã giải quyết tiền thưởng các trận thắng gần đây cùng lương hàng tháng. Riêng tiền lót tay còn nợ của cầu thủ nội và ngoại khoảng 7 tỷ đồng, ông Long cho biết đang giải ngân và sẽ xong trước ngày 28/8.

HAGL cũng chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu quan trọng. Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã đến đóng quân tại Đồng Nai từ chiều 25/8 để quen với điều kiện khí hậu, sân bãi nơi đây. Tiền đạo Công Phượng bị treo giò vì nhận đủ ba thẻ vàng nhưng anh vẫn theo đội ở chuyến hành quân này.

“Chúng tôi không quá lo lắng chuyện an ninh, dù đội đã có một số biện pháp để đảm bảo an toàn trước, trong và sau trận. Còn chuyện chiêu trò, chúng tôi sẽ có cảnh giác nhưng cơ bản chúng tôi tin vào sự fair play của đội chủ nhà. Chủ trương của đội là không muốn làm mọi chuyện trở nên căng thẳng thái quá với các cầu thủ. Nhìn chung, đây cũng như các trận đấu khác thôi. Cầu thủ HAGL sẽ ra sân với một cái đầu nhẹ nhất có thể”.

Ở trận đấu này, ban tổ chức sân Đồng Nai lần đầu tiên huy động lực lượng an ninh kỷ lục của mùa là hơn 400 người, gồm 250 cảnh sát, 80 vệ sĩ chuyên nghiệp và hơn 100 lực lượng an ninh khác. Ở trận gặp Thanh Hóa rất “nóng” nhưng con số lực lượng an ninh chỉ dừng ở mức 250 người.

Ở trận đấu này, Đồng Nai phát hành 20.000 vé. Tổng sức chứa của sân ước tính là 25.000 người. Vé được bán từ ngày 25/8. “Nếu nhu cầu vé cần thêm, chúng tôi sẽ in bổ sung. Mọi phương án về an ninh, về vé đều được chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng”, ông Long cho biết.

Ngọc Hà