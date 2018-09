Đóng giả C. Ronaldo để được hôn fan nữ

Sức hút của siêu sao người Bồ Đào Nha với các chị em phụ nữ được kiểm chứng qua một tình huống hài hước.

Cô gái đồng ý cho anh chàng tự nhận là C. Ronaldo hôn khi làm quen trong lúc đi chạy bộ. Ảnh: SC.

Với gương mặt điển trai cùng thân hình săn chắc, cầu thủ hay nhất thế giới C. Ronaldo là thần tượng của rất nhiều fan nữ trên toàn thế giới. Để kiểm chứng sức hút của siêu sao người Bồ Đào Nha với phái đẹp, anh chàng Youtuber có tên Joe Weller quyết định đóng giả C. Ronaldo, đi chinh phục các cô gái gặp trên đường.

Joe Welle mặc áo đấu Real Madrid, in số và tên của siêu sao C. Ronaldo. Khi gặp fan nữ đi qua đường, Welle tiến lại làm quen, giới thiệu anh là "Cristiano Ronaldo" để được ôm hôn. Tuy vậy, do C. Ronaldo vốn quá nổi tiếng nên nhiều cô gái mới nhìn đã phát hiện ra ngay anh chàng chỉ là C. Ronaldo giả.

Sau nhiều lần đánh lừa bất thành, cuối cùng Weller vẫn dụ dỗ được một cô nàng xinh đẹp đang tập chạy bộ cho ôm và đồng ý để anh hôn lên má. Anh chàng lém lỉnh này bất ngờ hôn thẳng vào môi người đẹp và bỏ chạy ăn, bắt chước kiểu ăn mừng của C. Ronaldo khi ghi bàn.