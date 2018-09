Đội hình tiêu biểu FIFA gây tranh cãi khi vắng Salah và Courtois

Salah lọt top ba cầu thủ hay nhất thế giới, Courtois đoạt danh hiệu thủ môn của năm nhưng không có mặt trong đội hình tiêu biểu của FIFA.

Salah và thủ môn Courtois không có tên trong đội hình tiêu biểu FIFA 2018. Ảnh: AP.

Theo công bố của FIFA trong lễ trao giải The Best, đội hình tiêu biểu của bóng đá thế giới năm 2018 gồm De Gea, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Dani Alves, Kante, Modric, Hazard, Mbappe, Messi và C. Ronaldo. Lựa chọn của FIFA gây khó hiểu cho nhiều người bởi vắng mặt hai gương mặt nổi bật là Salah và thủ môn Courtois.

Salah ghi 44 bàn trong 52 trận đấu mùa trước cho Liverpool. Anh lọt top ba cầu thủ hay nhất thế giới do các nhà báo, HLV và đội trưởng các tuyển quốc gia bầu chọn, sau Modric và C. Ronaldo. Ngôi sao người Ai Cập còn đoạt giải FIFA Puskas cho bàn thắng đẹp nhất năm 2018, với pha lập công vào lưới Everton hồi tháng 12.

"Có ai giải thích cho tôi biết vì sao Salah là một trong ba cầu thủ hay nhất thế giới lại không lọt vào đội hình tiêu biểu của FIFA không", một fan thắc mắc. "Thật nực cười, đội hình tiêu biểu của FIFA không có tên Salah - một trong ba cầu thủ hay nhất", một người khác bày tỏ quan điểm.

Đội hình tiêu biểu FIFA 2018.

Trong khi đó, Thibaut Courtois nhận danh hiệu là thủ môn hay nhất năm nhưng vị trí người gác đền trong đội hình tiêu biểu của FIFA lại thuộc về De Gea. Thủ thành của MU thậm chí còn không góp mặt trong top ba thủ thành hay nhất do các cựu thủ môn danh tiếng bầu chọn. Hai đối thủ bị Courtois vượt qua là Hugo Lloris và Kasper Schmeichel.

"Vị trí thủ môn của đội hình tiêu biểu thật tào tao. De Gea bắt quá dở ở World Cup 2018", một CĐV châm biếm sự lựa chọn của FIFA với vị trí thủ môn. Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng Dani Alves không xứng đáng góp mặt trong đội hình này bởi năm vừa qua PSG bị loại ngay vòng 16 đội Champions League và không được thi đấu World Cup cùng tuyển Brazil.