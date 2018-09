Đội của Phạm Yến hạ Bình Điền Long An ở chung kết sớm

Thông tin LienVietPostBank có thắng lợi 3-1 trước Bình Điền Long An của Ngọc Hoa ở bán kết giải quốc gia 2015.

Cuộc đọ sức giữa hai kỳ phùng địch thủ Thông tin LienVietPostBank và Bình Điền Long An được coi như trận chung kết sớm của giải bóng chuyền quốc gia năm 2015 diễn ra tối qua 25/11 tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Phạm Yến (áo số 7) là HLV phó kiêm đội trưởng của Thông tin LienVietPostBank. Ảnh: QT.

Thông tin LienVietPostBank và Bình Điền Long An là hai đội bóng chuyền nữ mạnh nhất và là đối thủ chính của nhau tại mọi sân chơi quốc nội. Năm ngoái, Thông tin LienVietPostBank đánh bại Bình Điền Long An tại chung kết giải quốc gia để lên ngôi vô địch. Năm nay, hai đội gặp nhau sớm hơn, ở bán kết. Tại vòng loại mùa 2015, Bình Điền Long An bất ngờ thua và mất ngôi đầu về tay Ngân hàng Công thương. Trong khi đó, Thông tin LienVietPostBank dù gặp vô vàn khó khăn vẫn toàn thắng, dễ dàng vượt qua vòng đấu bảng.

Tuổi ngày càng cao, phong độ đỉnh cao không thể duy trì mãi mãi, Ngọc Hoa giờ đây thi đấu chủ yếu bằng kinh nghiệm và là chỗ dựa về tinh thần cho đồng đội. Tương tự như vậy, Phạm Yến của Thông tin LienVietPostBank còn già hơn, nhưng vị HLV phó vẫn vào sân cày ải. Phạm Yến có lợi thế hơn khi bên cạnh chị là Đỗ Minh, Bùi Ngà, Âu Hồng Nhung, Linh Chi, Ly Linh… rất đồng đều và đầy bản lĩnh. Trong khi đó, Thanh Thúy và Ngọc Diễm của Bình Điền Long An trẻ tuổi, đầy sức mạnh nhưng thi đấu còn thiếu sự ổn định.

Ván đấu đầu tiên, thế trận diễn ra khá cân bằng. Thông tin LienVietPostBank tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh nhờ đội hình đồng đều, phòng thủ hàng sau tốt, phối hợp lên lưới đánh nhanh. Điểm số ván đầu là 25-22 nghiêng về Thông tin LienVietPostBank.

Tuy nhiên sang ván hai, Thông tin LienVietPostBank bỗng nhiên mất nhịp, liên tục hỏng ăn từ khâu bắt bước một đến triển khai tấn công thiếu hiệu quả và chính xác. Rất nhanh, Bình Điền Long An chớp thời cơ ghi điểm liên tục và thắng 25-15 để gỡ hòa 1-1 sau hai ván.

Bình Điền Long An của Ngọc Hoa chỉ thắng được một ván. Ảnh: QT.

Sang ván ba, HLV Phạm Long có những sự điều chỉnh. Đỗ Minh mới trở lại sau chấn thương, có dấu hiệu xuống sức và được giảm tải khi Âu Hồng Nhung và Trần Thị Thảo rồi Ly Linh thay nhau vào sân. Đội trưởng Phạm Yến dù tuổi rất cao vẫn có những pha đánh bóng hiểm hóc, ghi những điểm số quan trọng. Chính bản lĩnh của “chị Yến” khiến đàn em ổn định lại. Ở các thời điểm Thông tin LienVietPostBank có cả Đỗ Minh và Bùi Ngà trên sân, Bình Điền Long An không có cách nào chống đỡ trước những pha đánh bóng biến ảo và đầy uy lực, được “tiếp đạn” bởi chuyền hai Linh Chi.

Ngọc Hoa vẫn có những pha dứt điểm như búa bổ, nhưng Hà Ngọc Diễm và Thanh Thúy đánh không tốt ở trận này. Bình Điễn Long An không có một tay chuyền hai tốt, chính vì thế, lối chơi của đội thiếu đi sự uyển chuyển và đa dạng. Âu Hồng Nhung và Bùi Thị Thảo đều không có được phong độ cao nhất do vẫn bị ảnh hưởng của chấn thương dù cả hai đều chơi rất nỗ lực. Thông tin LienVietPostBank thắng ở ván ba với tỷ số 25-20. Ở ván 4, Bình Điền Long An xuống sức, liên tục đánh lỗi trong khi đó Thông tin LienVietPostBank tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh liên tục dẫn cách biệt lớn và thắng 25-17.

Thông tin LienVietPostBank thắng chung cuộc 3-1 và giành quyền lọt vào chơi trận chung kết. Đối thủ của của họ nhiều khả năng là Ngân hàng Công thương, đội chỉ phải gặp Tiến Nông Thanh Hóa ở trận bán kết còn lại.

Quang Thái