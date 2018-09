Đội của Lee Nguyễn lên đầu bảng giải MLS

Nhờ chiến thắng trực tiếp trước New York Red Bulls, New England Revolution vượt lên chiếm ngôi đầu bảng MLS khu vực Miền Đông.

Trong trận đấu sáng 16/9, New England Revolutions xuất sắc giành chiến thắng 2-1 trước đội bóng cũ của Thierry Henry. Diego Fagundez sớm mở tỷ số cho New England ở phút thứ hai trước khi Mike Grella gỡ hòa cho New York Red Bulls sau đó bốn phút. Giữa hiệp hai, Kelyn Rowe đệm bóng cận thành ghi bàn quyết định cho đội chủ nhà.

Lee Nguyễn góp công trong trận thắng New York Red Bulls. Ảnh: Reuters.

Lee Nguyễn, cầu thủ gốc Việt từng về thi đấu cho HAGL, chơi hết hơn 90 phút ở vị trí tiền vệ tấn công. Chính ngôi sao này phát động tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số bằng một cú sút phạt nhanh, sau đó thực hiện hai pha dọn cỗ khác, nhưng đồng đội không tận dụng được.

Với chiến thắng trước New York Red Bulls, New England vượt lên dẫn đầu bảng đấu khu vực miền đông với 46 điểm. New York Red Bulls rơi xuống thứ hai với một điểm ít hơn, nhưng đang đá ít hơn hai trận.

New York City FC 2-0 Toronto FC

Giải vô địch Mỹ mùa này - MLS 2015 - gồm 20 đội chia làm hai bảng, miền Đông và miền Tây. 6 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ lọt vào vòng play-off tranh danh hiệu.

Cũng trong loạt đấu sáng 17/9, tiền vệ Lampard ghi bàn đầu tiên cho đội mới New York City FC bằng cú sút đập đất trong vòng cấm khi gặp Toronto FC. Trận này đội của Lampard giành chiến thắng 2-0.

Thế Nguyễn