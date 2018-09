Đội bóng của HLV Đặng Phương Nam giành vé bán kết đầu tiên

U19 Viettel thắng đậm An Giang 3-1 để đi tiếp khi U19 HAGL và U19 Thanh Hóa chia điểm.

U19 Viettel của HLV Đặng Phương Nam là ứng viên cho chức vô địch giải 2014. Ảnh: MT.

Tại giải U19 quốc gia Cup Tôn Hoa Sen, không có bất ngờ ở trận đấu đầu tiên lượt trận thứ hai bảng A chiều qua (14/3) khi đội bóng được đánh giá mạnh hơn là U19 Viettel giành thắng lợi 3-1 trước An Giang.

Ngay ở phút thứ hai, U19 Viettel đã mở tỷ số do công của Bùi Tiến Dũng. Bàn thắng từ sớm giúp các học trò của HLV Đặng Phương Nam chơi hưng phấn, tự tin và liên tiếp đẩy An Giang rơi vào thế chống đỡ vất vả. Sau hàng loạt pha hãm thành, đến phút 15, U19 Viettel một lần nữa phá vỡ hàng phòng ngự của An Giang. Văn Hào là người dứt điểm cuối cùng, nâng tỷ số lên 2-0. Chưa dừng lại đó, đến phút 32, U19 Viettel nới rộng cách biệt lên 3 bàn nhờ công của Đàm Tiến Dũng.

Trận đấu được an bài ngay trong hiệp đấu đầu tiên khi hậu vệ Gia Nam nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân ở phút 41, khiến An Giang chỉ còn chơi với 10 người trong thời gian còn lại của trận đấu. Ở thế “trên cơ” như vậy, Viettel chủ động điều tiết nhịp độ trận đấu và điều chỉnh nhân sự nhằm bảo toàn lực lượng. Tuy nhiên, sự tự tin với cách biệt 3 bàn khiến các học trò của HLV Đặng Phương Nam thiếu tập trung và phải trả giá bằng bàn thua ở phút 70. Người lập công cho An Giang là Thanh Tâm. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà An Giang có thể làm được. Họ đã rất nỗ lực nhưng buộc phải chấp nhận thua cuộc trước một U19 Viettel tỏ ra trội hơn về nhiều mặt.

Ở trận đấu còn lại của bảng A diễn ra sau đó, U19 HAGL và U19 Thanh Hóa chia điểm khi hòa nhau 1-1. Kết quả đó giúp U19 Viettel sớm giành vé vào bán kết.

Chiều nay (15/3), bảng B sẽ chứng kiến hai cuộc đối đầu giữa Khánh Hòa - SLNA và Hà Nội T&T gặp Bình Dương.

Lịch đấu vòng chung kết U19 quốc gia Cup Tôn Hoa Sen

Ngày 12/3

16h HAGL - An Giang 3-1

18h30 Viettel - Thanh Hóa 2-0

13/3

15h30 SLNA - Hà Nội T&T 1-1

18h Bình Dương - Khánh Hòa 1-1

14/3

15h30 An Giang - Viettel 1-3

18h Thanh Hóa - HAGL 1-1

15/3

15h Khánh Hòa - SLNA

15h Hà Nội T&T - Bình Dương

16/3

15h HAGL - Viettel

15h An Giang - Thanh Hóa

17/3

15h Khánh Hòa - Hà Nội T&T

15h SLNA -Bình Dương

19/3

16h Bán kết 1: Nhất A - Nhì B

18h30 Bán kết 2: Nhất B - Nhì A

21/3

16 Chung kết: Thắng Bán kết 1 - Thắng Bán kết 2

Trọng Nghĩa