Đỗ Duy Mạnh - chiến binh thầm lặng của thầy Park

Tài năng của Duy Mạnh có dịp bộc lộ đầy đủ trong đội bóng của HLV Park Hang-seo.

Nhờ những phẩm chất và sự cầu tiến, Mạnh và Đức Huy tiếp tục được tin tưởng ở U19 Việt Nam. Khi đội tham dự chuyến tập huấn châu Âu kéo dài một tháng, hai người vẫn được góp mặt. Tuy vậy, sau chuyến đi đó, cặp đôi bất ngờ bị loại, không một lời giải thích. Đã có nhiều người đặt ra câu hỏi hai cầu thủ không thuộc lò HAGL JMG bị gạch tên vì lý do ngoài chuyên môn.

Cũng vào năm đó, cầu thủ sinh năm 1996 được tạp chí bóng đá danh tiếng Four Four Two phiên bản Đông Nam Á đánh giá là một trong 10 tiền vệ xuất sắc của Đông Nam Á.

Dần tạo được thương hiệu ở vị trí tiền vệ trung tâm, Duy Mạnh bất ngờ được HLV Nguyễn Hữu Thắng kéo về chơi trung vệ tại SEA Games 2017 và cả vòng loại U23 châu Á 2018. Đây là giải pháp của HLV Hữu Thắng khi những cầu thủ ở hàng phòng ngự không cho thấy sự an toàn. Tuy vậy, vị trí không đúng sở trường lại có duyên với Duy Mạnh khi HLV Park Hang-seo xây dựng U23 Việt Nam theo sơ đồ 3-4-3. Tại vị trí mới, Duy Mạnh với những pha băng cắt, đọc tình huống thông minh, dần khẳng định anh hoàn toàn có thể trở thành trung vệ cừ khôi.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, Duy Mạnh cùng hai đồng đội Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng trở thành bộ ba hậu vệ trứ danh, làm nên những mốc son trong lịch sử bóng đá nước nhà.