Đinh Hoàng Max được thưởng iPhone 6

Cầu thủ nhập tịch của Than Quảng Ninh nhận phần thưởng khi là người ghi bàn đầu tiên cho đội ở V-League 2015.

Đinh Hoàng Max (áo xanh) nhận phần thưởng nhờ bàn thắng mở hàng cho Than Quảng Ninh. Ảnh: BĐP.

Smartphone mới của Apple là phần thưởng cho người ghi bàn thắng đầu tiên cho đội Than Quảng Ninh tại V-League 2015. Giải thưởng do một Mạnh Thường Quân “treo” trước trận Đồng Nai - Than Quảng Ninh ở ngày khai mạc. Với bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 4 của trận đấu, cầu thủ nhập tịch Đinh Hoàng Max trở thành chủ nhân của iPhone 6.

Ở trận đấu trên sân Đồng Nai, ông bầu Phạm Mạnh Hùng của Than Quảng Ninh cũng có mặt. Ngay sau trận đấu, Chủ tịch CLB đất mỏ thiết đãi thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa bữa tiệc linh đình khi đội nhà giành ba điểm trên khách.

Ngay sau đó, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa đã di chuyển về TP HCM để rạng sáng 5/1 bay ra Hà Nội, rồi từ đó tiếp tục về đóng quân tập luyện tại Cẩm Phả, Quảng Ninh. Sở dĩ phải di chuyển sớm như thế vì Than Quảng Ninh muốn tận dụng thời gian chuẩn bị cho cuộc so kè với Hà Nội T&T ở loạt trận thứ hai của V-League.

Theo HLV Đinh Cao Nghĩa, Hà Nội T&T đang là ứng viên vô địch của giải, nên đội bóng của ông phải có sự chuẩn bị và tập trung cao nhất cho cuộc đối đầu này.

