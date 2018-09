Dimitrov 'say nắng' bồ cũ của Hamilton

Sau khi chia tay đàn chị Sharapova, tay vợt hot boy người Bulgaria bị đồn hẹn hò nữ ca sĩ Nicole Scherzinger hơn anh tới 13 tuổi.

Dimitrov bị đồn có tỉnh cảm với giọng ca người Mỹ hơn 13 tuổi. Ảnh: Oracleherald.

Tờ The Sun hôm qua gây chú ý khi tiết lộ Griogr Dimitrov và giọng ca người Mỹ, bạn gái cũ của tay đua Lewis Hamilton, đang trong thời gian tìm hiểu nhau. "Nicole đang hẹn hò Grigor. Họ say nhau lắm nhưng vẫn cẩn trọng không để chụp ảnh cùng nhau bởi không muốn bị áp lực dư luận", The Sun trích dẫn một nguồn tin thân thiết với cặp đôi chia sẻ.

Nguồn tin này cũng cho biết, nhà vô địch F1 Lewis Hamilton không vui khi biết bạn gái cũ hơn 7 tuổi có người mới. "Lewis biết và không vui vẻ gì. Điều đó khiến anh ấy nhận ra rằng chuyện giữa hai người họ đã kết thúc. Vài tuần gần đây, Lewis cố gắng liên lạc với Nicole", nguồn tin tiết lộ.

Dimitrov và Sharapova chia tay hồi tháng 7 sau hai năm bên nhau. Ảnh: Express.

Trong khi Nicole Scherzinger và Lewis Hamilton chia tay từ tháng hai sau nhiều năm chung bước, Dimitrov và Nữ hoàng quần vợt Maria Sharapova cũng chấm dứt cuộc tình đẹp kéo dài hai năm vào tháng 7 vừa qua. "Chúng tôi không còn chung đường. Cả hai đã trải qua những giây phút tuyệt vời bên nhau. Tôi chúc cô ấy hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, sự nghiệp. Giờ thì tôi tập trung hoàn toàn cho quần vợt và chắc chắn rằng hiệu quả sẽ sớm được thể hiện. Mùa hè này sẽ là sự khởi đầu mới với tôi", tay vợt 24 tuổi chia sẻ sau khi kết thúc cuộc tình với "Búp bê Nga".

Trước khi hẹn hò Sharapova hơn 4 tuổi, Dimitrov cũng có khoảng thời gian ngắn qua lại thân thiết với đàn chị Serena Williams hơn 10 tuổi. Với người tình tin đồn Nicole Scherzinger, tay vợt người Bulgary đang xếp thứ 8 thế giới kém hẳn 13 tuổi.

