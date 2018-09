Diễn viên phim cấp ba 'ăn theo' trận Siêu kinh điển

Người mẫu Iryna Ivanova thể hiện sự quan tâm và hâm mộ với môn thể thao vua nhân trận đấu giữa Barca và Real sắp diễn ra.

Sao phim khiêu dâm Iryna Ivanova đăng ảnh mặc thiếu vải khoe thân hình bốc lửa trên trang cá nhân. Bộ đồ của chân dài Nga có sự thay đổi so với mọi ngày khi cô in tên của Messi và C. Ronaldo lên áo ngực. "Trái hay phải", Iryna Ivanova chú thích ngắn gọn cho hình ảnh kèm theo các hashtag liên quan đến Barca, Real và El Clasico.

Instagram của người mẫu Playboy có 1,5 triệu follow. Cô đặt câu hỏi cho các fan lựa chọn đội bóng yêu thích trong trận cầu tâm điểm của La Liga ngày 3/12.

Trận cầu của Barca và Real được cả thế giới chờ đón. Các ngôi sao nổi bật của hai bên như C. Ronaldo, Benzema, Messi, Neymar cũng sở hữu tài khoản mạng xã hội hot nhất làng bóng. Trước trận đấu, đội chủ sân Nou Camp đứng thứ hai trên bảng xếp hạng kém chính Real 6 điểm. Hiện tại, Barca mong chờ sự trở lại của đội trưởng Iniesta sau chấn thương. Ở chiều ngược lại, Real chắc chắn không có sự phục vụ của Bale cũng vì lý do chấn thương.

Hình ảnh chia sẻ của Iryna Ivanova nhận được hơn 1,2 triệu lượt comment. Các fan chia làm hai phe trái - phải, Messi - C. Ronaldo và Barca - Real. Tuy vậy, không ít người gợi ý Iryna Ivanova chơi trò cá cược, lột từng món đồ trên người, theo kết quả của trận đấu.

Trọng Nghĩa