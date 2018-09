Di Maria tươi rói khám phá Manchester

Hôm qua, sau khi hoàn tất bản hợp đồng trị giá 59,7 triệu bảng với MU, Di Maria vui vẻ ra ngoài khám phá cuộc sống ở thành phố Manchester. Ngôi sao chạy cánh người Argentina cười tươi, diện chiếc áo hiệu Dolce & Gabbana trước ngực có in hình nam diễn viên người Mỹ James Dean trong bộ phim 'Rebel Without a Cause'.