David Silva ôm con trai sinh non mừng chức vô địch của Man City

Tiền vệ người Tây Ban Nha liên tục vắng mặt trong các trận đấu nửa cuối mùa giải của Man xanh vì bận chăm con nhỏ ốm yếu.

Tiền vệ David Silva và con trai sinh non Mateo. Ảnh: Sun.

Ngay sau khi biết tin đội bóng đăng quang sớm ở Premier League hôm 15/4, David Silva chia sẻ bức ảnh mặc đồ bệnh viện, ôm cậu con trai Mateo. "Danh hiệu vô địch thứ ba của tôi nhưng lần này đặc biệt nhất. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ tôi trong năm khó khăn này", tiền vệ 32 tuổi chia sẻ.

Theo The Sun, Mateo là con thứ hai của David Silva và bạn gái Yessica Suarez Gonzalez. Cậu bé chào đời tháng 12/2017 tại Valencia, Tây Ban Nha, sức khỏe không tốt vì sinh non. Đầu tháng một vừa qua, sao Man City viết tâm thư chia sẻ chuyện gia đình, giải thích lý do thường xuyên nghỉ thi đấu để ở bên con trai khi bé ngày ngày chiến đấu để sống sót trong bệnh viện.

Ngôi sao 32 tuổi liên tục bay về Tây Ban Nha chăm con hồi đầu năm. Ảnh: Sun.

Hai lần vô địch Premier League trước cùng Man City của David Silva là mùa giải 2011-2012 và 2013-2014. Mùa giải 2017-2018, ngôi sao người Tây Ban Nha liên tục phải trở về quê nhà để cùng vợ chăm sóc con nhưng vẫn kịp ghi 9 bàn thắng và có 11 đường chuyền thành bàn.