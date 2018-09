Cựu thủ môn tuyển Anh bị fan trêu chọc bằng việc hô tên đối thủ từng khiến ông phải 'hổ thẹn' ở World Cup 2002.

David Seaman giơ ngón tay thối khi fan hô tên Ronaldinho

Tối 24/9, David Seaman dẫn theo bà xã Frankie Poultney tới dự lễ trao giải The Best của FIFA tại London. Trong khi cựu thủ môn tuyển Anh và vợ tay trong tay bước lên cầu thang, ông bị một số fan trêu chọc bằng việc hô to "Ronaldinho, Ronaldinho".

David Seaman và vợ tại lễ trao giải The Best. Ảnh: EPA.

Tại World Cup 2002, Ronaldinho từng khiến Seaman thành "anh hề" với cú sút phạt thành bàn ở cự ly 40m. Bàn thắng đó giúp tuyển Brazil giành chiến thắng 2-1 và loại tuyển Anh ở vòng tứ kết. Đây cũng là pha bóng Seaman muốn quên nhất trong sự nghiệp.

Đáp lại sự châm chọc của fan, cựu thủ môn 55 tuổi cười to, sau đó giơ "ngón tay thối" rồi cùng bà xã đi tiếp.