Cảnh sát Cyprus không làm hàng rào bảo vệ siêu sao Real Madrid trên đường tới khách sạn ở Nicosia.

Dàn vệ sĩ phải động thủ khi C. Ronaldo bị fan cuồng áp sát

Đội bóng Tây Ban Nha làm khách của Apoel Nicosia của Cyprus ở vòng bảng Champions League ngày 22/11. C. Ronaldo và các đồng đội có mặt trước một ngày để chuẩn bị cho trận đấu.

Khi ngôi sao 32 tuổi đang trên đường từ xe bus bước vào cửa khách sạn ở đảo Cyprus, bất ngờ một người đàn ông lao ra tay cầm điện thoại di động. Mục đích của CĐV là muốn chụp selfie với C. Ronaldo nhưng hành động của người này khiến đội vệ sĩ cảm thấy "có nguy hiểm". Lập tức, các nhân viên an ninh đi theo siêu sao người Bồ Đào Nha can thiệp, không để người đàn ông tiếp cận C. Ronaldo.

Đánh giá về tình huống, báo chí đảo Cyprus chỉ trích cảnh sát địa phương không có phương án bảo vệ tốt cho đội khách dù lực lượng được bố trí không ít. Hàng loạt nhân viên mặc cảnh phục đứng "không đúng vị trí" để xảy ra tình huống khiến dàn vệ sĩ của Real Madrid phải can thiệp.

C. Ronaldo và các đồng đội vừa có trận hòa 0-0 với Atletico Madrid tại La Liga. Ở trận làm khách của Apoel Nicosia, Real Madrid không có sự phục vụ của đội trưởng Sergio Ramos - người bị chấn thương vỡ mũi ở derby Madrid.