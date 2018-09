Dàn nghệ sĩ tham gia giải golf từ thiện của Chi Bảo

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 8 kể từ ngày ra mắt Chi hội từ thiện Hiểu về trái tim 15/7/2010, đồng thời kỷ niệm ca phẫu thuật tim thứ 2.000, Quỹ Hiểu về trái tim do diễn viên Chi Bảo làm giám đốc tổ chức giải golf Hiểu về trái tim - Swing for the Heart 2018 với sự đồng hành của Laguna Lăng Cô (Huế). Toàn bộ phí tham gia và đấu giá từ thiện đều dành để gây quỹ hỗ trợ các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực miền Trung phẫu thuật.