Dàn cựu sao Real hội ngộ tại Paris mừng C. Ronaldo giành Quả bóng vàng

Khi được hỏi cảm nghĩ về việc C. Ronaldo lần thứ 5 nhận Quả bóng vàng. Raul khẳng định siêu sao Bồ Đào Nha là số 7 xuất sắc của Real. 'Chắc chắn là C. Ronaldo, cậu ấy ghi nhiều bàn thắng hơn bất kỳ ai, cậu ấy có 5 Quả bóng vàng còn tôi thì không', tiền đạo một thời cho biết. 'Thật khó để truy cản cậu ấy, Ronaldo đã thay đổi theo năm tháng và giờ là thủ lĩnh của đội, cậu ấy không chỉ chơi cho cá nhân mà còn cho tập thể nữa', Cannavaro ca ngợi. Kaka cũng chia sẻ: 'Tôi cảm thấy thú vị, 10 năm trước tôi giành danh hiệu này và mỗi lần họ, C. Ronaldo và Messi lên ngôi, tôi lại được nhắc tới bởi là người cuối cùng trước khi hai tên tuổi này thay nhau nhận giải'. Ro Béo cũng gửi lời chúc mừng tới hậu bối cùng tên và chia sẻ rằng cái tên Ronaldo mang lại may mắn.