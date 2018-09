Cựu tiền đạo Việt Thắng khoe ảnh cưới với nữ DJ kém 9 tuổi

Cựu tiền đạo sinh năm 1981 này trưởng thành từ CLB Công an TP HCM. Sau đó, đầu quân cho nhiều CLB như HAGL, Long An, Ninh Bình, Bình Dương... Ở cấp CLB, Việt Thắng từng giành chức vô địch V-League 2003 cùng HAGL, vô địch V-League 2005, 2006 cùng Long An.