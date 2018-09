'Cừu non' Công Phượng ở V-League

Trong trận đấu với nhà đương kim vô địch Bình Dương, Công Phượng được chờ đợi thể hiện sự bùng nổ bởi anh là mẫu cầu thủ của những trận đấu lớn. Tuy nhiên, cầu thủ quê Nghệ An lại trở thành 'cừu non' so với hàng phòng ngự kín kẽ của Bình Dương dưới sự chỉ huy của trung vệ kỳ cựu Phước Tứ. Đàn anh Văn Hoàn cũng nhiều lần chặn đứng Công Phượng ở cánh phải của Bình Dương.