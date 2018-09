Cựu cầu thủ Từ Hữu Phước nói gì trước thông tin bị công an truy tìm

Nghi can của vụ cướp giật ở Nha Trang, Khánh Hòa phủ nhận lệnh truy tìm của công an.

- Công an khẳng định đang truy tìm anh để điều tra vụ án cướp giật. Anh giải thích gì về lệnh truy tìm này?

- Thật sự tôi rất bất ngờ. Tôi vẫn đang ở địa phương làm việc và sinh hoạt bình thường. Thông tin này gây ảnh hưởng tới danh dự của tôi.

Từ sáng đến giờ có rất nhiều người gọi hỏi, tôi rất bực mình. Tôi xác nhận lệnh truy tìm của cơ quan cảnh sát điều tra Khánh Hòa là đúng họ tên, ngày tháng năm sinh của tôi. Rõ ràng có người muốn chơi tôi chứ không thể nào có sự trùng hợp hay nhầm lẫn như vậy được. Nếu phạm tội, công an bắt tôi lâu rồi chứ không ngồi ở đây nói chuyện.

- Anh nói gì về vụ cướp giật xảy ra hồi tháng một thưa anh?

- Hôm xảy ra sự việc ngày 14/1/2018, tôi khẳng định mình không có mặt tại hiện trường. Tôi không hiểu tại sao mình lại dính tới vụ án này.

- Vậy anh làm gì để minh oan cho bản thân trước thông tin thất thiệt?

- Sáng nay tôi có tới công an TP Nha Trang để hỏi về vụ việc này. Đại diện cơ quan điều tra hẹn tôi thứ hai sẽ gặp để làm việc. Sau đó tôi tiếp tục đến công an xã và được trả lời rằng người phát lệnh truy tìm tôi đi vắng. Công an hẹn tôi thứ hai tuần sau lên gặp.

- Sinh hoạt của anh bị ảnh hưởng như thế nào sau sự cố này?

- Tôi rất bức xúc bởi thông tin liên lụy đến người thân trong gia đình. Ông nội tôi ở quê hiện nay cao tuổi, khi nghe những thông tin này không tốt cho sức khỏe. Người thân ở xa liên tục gọi vào để hỏi thăm tình hình.

Trả lời báo chí chiều 20/7, thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng công an TP Nha Trang, cho biết vẫn đang truy tìm Từ Hữu Phước (31 tuổi, trú xã Vĩnh Thạnh) về hành vi cướp giật tài sản. "Chúng tôi đang tích cực truy tìm Từ Hữu Phước để điều tra về hành vi cướp giật tài sản", thượng tá Thành nói. Ông cho biết sau vụ việc các trinh sát nhiều lần đến nhà của nghi can Phước nhưng không gặp được người này.

