Cuộc sống tự lập của hot boy Quý Phước ở Nhật Bản

'Mới vào bếp hơi lóng ngóng, nhưng dần sẽ quen hết', kình ngư Đà Nẵng nói về việc tự chế biến món ăn.

Kình ngư Quý Phước đang có chuyến tập huấn tại Nhật Bản sau SEA Games 28. Anh tập một mình cùng các chuyên gia Nhật Bản, tự chuẩn bị các bữa ăn do không có HLV đồng hương đi cùng.

Quý Phước khoe ảnh vào bếp ở Nhật Bản. Ảnh: NVCC.

Trước thềm SEA Games 28, nhiều fan bất ngờ khi thấy hot boy quê Đà Nẵng khoe trên trang cá nhân những món ăn do mình tự nấu. Ở Nhật Bản, Quý Phước tự lên “giáo án” về dinh dưỡng cho bản thân, rồi đi chợ và về chế biến như một phần công việc của anh trong chuyến tập huấn. Quay lại Nhật Bản lần hai, anh vẫn tiếp tục "tự thân vận động".

“Chuyến tập huấn lần này so với lần trước không có gì thay đổi cả. Tôi xa nhà từ lâu và quen với cuộc sống tự lập nên cũng không có gì khó khăn. Chuyện đi chợ, nấu ăn cũng vậy. Chỉ có điều về chế độ dinh dưỡng hơi đau đầu vì không có người tư vấn về dinh dưỡng mà bản thân phải tự mày mò tìm hiểu rồi lên thực đơn, mua về chế biến. Mới vào bếp hơi lóng ngóng, nhưng dần sẽ quen hết”, Quý Phước tâm sự. Sự khó khăn của Quý Phước được đem so sánh với kình ngư Ánh Viên. Kình ngư quê Cần Thơ có thầy đi kèm cặp, cô chỉ lo tập luyện và thi đấu chứ không để ý đến bất kỳ yếu tố nào khác. Tiêu chuẩn ăn uống của Viên luôn được thầy xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định nhằm đảm bảo đủ các yếu tố về bù đắp năng lượng, phát triển nhóm cơ…

Quý Phước tự đi siêu thị sắm đồ ăn. Ảnh: NVCC.

Tại Nhật Bản, Quý Phước đang tập huấn tại một CLB thuộc công ty Renaissance. “Tôi có một HLV đưa ra lịch làm việc cụ thể hàng tuần, hàng tháng và cứ vậy mà làm theo. Ngoài ra, còn có một người hướng dẫn từ phía công ty. Khó khăn là ngôn ngữ tiếng Anh mà tôi lại chưa hiểu sâu hết những từ thuật ngữ chuyên ngành”.

Từ năm 15 tuổi, Phước đã bắt đầu xa nhà để đi tập huấn tại nước ngoài. Vì vậy theo anh, nhớ nhà không còn là chuyện lớn như trước đây mỗi khi kết thúc buổi tập. “Tôi xa nhà từ rất lâu trước đây nên cũng không còn những cảm giác buồn tủi nhớ nhà. Hơn nữa tôi được đi vì niềm đam mê nên bản thân có rất nhiều động lực để vượt qua khó khăn”.

Quý Phước cho biết mục tiêu của anh hiện tại là cải thiện thành tích, đặc biệt ở nội dung 200m tự do với chuẩn A tham dự Olympic (1 phút 47 giây 96). Tại SEA Games 28, anh giành HC vàng nội dung 200m tự do nam với thành tích 1 phút 48 giây 96 (phá kỷ lục cũ SEA Games là 1 phút 49 giây 52). Sau chuyến tập huấn Nhật bản, đến tháng 8 tới, Quý Phước cùng Ánh Viên sang Nga tham dự giải vô địch bơi thế giới.

Quý Phước sau một buổi thi kiểm tra gần đây trong chuyến tập huấn Nhật Bản. Ảnh: NVCC.

Quý Phước từng gây chú ý lớn tại SEA Games 26 năm 2011 tại Indonesia khi giành hai tấm HC vàng nội dung 100m và 200m tự do. Nhưng sau đó, anh rơi vào những ồn ào của “người lớn” quanh chuyến tập huấn tại Mỹ. Từ đây, Phước có biểu hiện chững lại. Rất cố gắng ở kỳ Đại hội năm 2013 tại Myanmar nhưng Phước cũng chỉ giành một HC vàng 200m tự do, không bảo vệ thành công chức vô địch nội dung 100m tự do.

Áp lực đè nặng lên kình ngư đầy triển vọng Quý Phước sau đó. Tài năng của anh bị nghi ngờ đã “chạm ngưỡng”. Phước quyết tâm chứng minh bằng nỗ lực rất lớn của bản thân trong suốt thời gian sau đó. Năm 2014, anh quyết định chuyển địa điểm tập huấn từ Trung Quốc sang Nhật Bản cho đến nay.

Ngọc Hà