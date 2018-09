Cuộc sống không như mơ của con gái tỷ phú Abramovich

Bạn bè ở trường của Sofia cho biết, cô và các anh chị em không bao giờ đi đâu mà thiếu các chàng vệ sĩ do tỷ phú Abramovich thuê để bảo vệ con mình. 'Cuộc sống của tôi với Roman không như cổ tích mà giới truyền thông đã đưa. Vì sự an toàn của các con, ông ấy đã thuê một nhóm vệ sĩ từ một công ty an ninh. Chúng tôi thay đổi số điện thoại mỗi tuần một lần để không ai có thể lần ra dấu vết nơi chúng tôi ở. Chúng tôi rất sợ bị bắt cóc nhưng không thể cứ giấu các con mãi, không thể cấm chúng tiếp xúc với cuộc sống ngoài kia. Vì thế mỗi lần chúng tôi tới bảo tàng hay nhà hát, có hàng tá vệ sĩ đi theo, mỗi năm một vất vả hơn', bà Irina, vợ cũ ông chủ Chelsea chia sẻ trong một lần phỏng vấn hiếm hoi.