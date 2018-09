Crouch thích xem tuyển chọn người mẫu hơn bóng đá

Tiền đạo Stoke City bỏ lỡ chung kết Champions League mùa giải trước vì mải mê theo dõi các chân dài.

Tiền đạo cao kều thích xem chương trình tuyển chọn người mẫu mà bà xã Abbey Clancy làm MC. Ảnh: Sun.

Sở thích của Crouch được chính bà xã xinh đẹp Abbey Clancy tiết lộ với MC Nick Grimshaw trong buổi trò chuyện buổi sáng trên đài Radio 1 hôm 21/3. Siêu mẫu 30 tuổi cho biết, đức lang quân cao kều thích xem chương trình Britain's Next Top Model do cô làm MC hơn là cuộc so tài của C. Ronaldo và đồng đội với đối thủ Atletico năm ngoái.

"Peter thích xem lắm, anh ấy bỏ cả xem chung kết Champions League mùa giải trước để xem. Phản ứng của tôi thì kiểu như Peter, anh phải xem trận chung kết chứ bởi anh đã theo dõi Next Top cả mùa rồi còn gì", Abbey Clancy vui vẻ chia sẻ.

Radio 1 đăng tải cuộc phỏng vấn của vợ Crouch trên Twitter và tiền đạo Stoke City đáp lại ngắn gọn tỏ ý không hài lòng khi bị vợ tiết lộ bí mật: "TMI (quá nhiều thông tin), Abigiail". Crouch từng thi đấu tại chung kết Champions League năm 2007 khi đang khoác áo Liverpool và đối thủ của The Kop là Milan.

Vợ Crouch trong cuộc trò chuyện trên Radio 1. Ảnh: Sun.

Trong trận thua 1-2 trước Chelsea hôm cuối tuần, Crouch vào sân từ ghế dự bị. Vài ngày trước đó, chân sút cao kều vào đồng đội Glen Johnson rủ nhau đi xem đua ngựa tại trường đua Cheltenham.

Bà xã Abbey Clancy của tiền đạo Stoke City từng là Á quân Britain's Next Top Model năm 2006. Hơn 10 năm sau, chân dài xuất thân từ Liverpool đã làm mẹ của hai nhóc cùng sự nghiệp người mẫu tiếng tăm. Người đẹp cũng là một MC đắt show. Tuy nhiên, Abbey thổ lộ rằng cô không thích nghe giọng của mình trên truyền hình

"Tôi cảm thấy kỳ quặc khi xem bản thân dẫn chương trình, tôi không thích vì ghét giọng mình trên sóng truyền hình. Giọng quá cao và đậm chất giọng Scouse của vùng Merseyside, tuy nhiên Peter lại thích nghe", người đẹp hai con cho biết.

Crouch đi xem đua ngựa trước trận thua 1-2 của Stoke City trước Chelsea hôm cuối tuần. Ảnh: Sun.