CR7 lên kế hoạch đón năm mới với 'bạn trai tin đồn'

Siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ cùng võ sĩ Badr Hari tiệc tùng, đón năm 2016 tại Marốc.

C. Ronaldo và võ sĩ Badr Hari liên tục gặp nhau trong thời gian gần đây. Ảnh: Twitter.

Theo tiết lộ của tờ The Sun, C. Ronaldo sẽ cùng với anh bạn võ sĩ Badr Hari đón Giao thừa tại Marrakech, Marốc. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã đặt thuê phòng ở khách sạn The Pearl Marrakech với giá 4.9000 USD một đêm để làm nơi tiệc tùng, đón năm mới. Đây cũng là địa điểm CR7 từng ở trong các lần tới Marốc trước đây của mình.

Thời gian qua, C. Ronaldo liên tục bay tới đất nước thuộc Bắc Phi sau các buổi tập với Real. Siêu sao 30 tuổi bị nghi ngờ có mối quan hệ đồng tính với Badr Hari. Trên trang cá nhân, võ sĩ 31 tuổi chia sẻ khá nhiều hình ảnh tình cảm với C. Ronaldo, trong đó có bức ảnh anh ôm gọn CR7 trên tay ở bể bơi. Bên cạnh đó, cũng có nguồn tin cho rằng, C. Ronaldo sang Marốc để bí mật hẹn hò người đẹp mang hai quốc tịch Bồ Đào Nha và Pháp Melanie Martins.

C. Ronaldo được cho là sẽ khởi hành tới Marốc ngay sau khi kết thúc trận đấu giữa Real và Sociedad ở vòng 17 La Liga vào ngày 30/12 tới. Đi cùng CR7 nhiều khả năng còn có đồng đội Benzema. Siêu sao người Bồ Đào Nha mới sắm chiếc máy bay Gulfstream G200 trị giá 28 triệu USD nên việc đi chơi xa với anh trở nên rất thuận tiện.

Siêu sao người Bồ Đào Nha và võ sĩ người Marốc gốc Hà Lan bị nghi có quan hệ đồng tính. Ảnh: Twitter.

Thời điểm này năm ngoái, C. Ronaldo còn đi nghỉ cùng cô bạn gái cũ Irina Shayk. Tuy nhiên, chính những bất đồng trong kỳ nghỉ khiến cặp đôi quyết định đường ai nấy đi sau 5 năm mặn nồng.

Lan Chinh