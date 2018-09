Áo đấu của tiền đạo Việt Nam sẽ bắt đầu được bày bán với mức giá khoảng 3,5 triệu đồng tại gian hàng của CLB Sapporo.

Consadole Sapporo bán áo đấu của Công Vinh trên website CLB. Ảnh: CS.

Theo trang web của Consadole Sapporo, trước trận đấu đấu với Ehime FC ở vòng 30 J-League 2 vào ngày mai (21/8), đội bóng này sẽ bày bán áo đấu và khăn quàng cổ có in tên của Lê Công Vinh. Theo đó, bộ trang phục thi đấu của tiền đạo Việt Nam mang số 19 và được bán với giá 19.950 yên (tương đương 3,5 triệu đồng). Số lượng áo đấu của Công Vinh được in bán là 19, trùng với số áo của anh.



Trong khi đó, khăn quàng in tên và số áo của Công Vinh được bán với giá 1.575 yên (340.000 đồng). Số lượng khăn quàng được bày bán là 100 chiếc.

Việc Consadole Sapporo bày bán áo đấu của Lê Công Vinh ngay trước trận đấu với Ehime FC là tín hiệu cho thấy có thể Công Vinh sẽ được ra sân. Trong chuyến làm khách trước đội bóng đầu bảng Gamba Osaka ở vòng đấu trước, Công Vinh không được ra sân dù trước đó anh có màn thể hiện ấn tượng khi lập cú đúp trong trận đấu tập với đội U18 Consadole Sapporo.



Để thua trận, Consadole Sapporo tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng J-League 2 với 41 điểm, kém vị trí được dự playoff thăng hạng tới 6 điểm. Đối thủ của Sapporo trong trận đấu sắp tới Ehime FC hiện xếp ở vị trí thứ 16 với 32 điểm sau 29 vòng đấu.

Minh Khang