Công Vinh xa Thủy Tiên và con gái ngày Valentine

Tiền đạo Nghệ An tranh thủ ăn bữa cơm cùng vợ con trước khi bay ra Bắc. Tuy vậy, Công Vinh cũng có món quà bất ngờ cho Thủy Tiên.

Công Vinh - Thủy Tiên không ở bên nhau ngày Valentine năm nay. Ảnh: KL.

Thời điểm lễ tình nhân 14/2 đến gần, giới quần đùi áo số còn mải mê chinh chiến trên sân cỏ. Do năm nay V-League khởi tranh muộn lại mất mấy ngày nghỉ Tết, đa số cầu thủ đều phải tập trung tại đại bản doanh đội bóng. Có trường hợp CLB thi đấu không khả quan, toàn đội ở lại cắm trại, nên chẳng thể bên cạnh vợ hay bạn gái trong ngày Valentine năm nay.

Như tiền đạo Công Vinh có một ngày nghỉ ngắn đã bay từ Pleiku xuống TP HCM để thăm vợ con. Tranh thủ ăn bữa cơm cùng cô vợ ca sĩ Thủy Tiên rồi chăm sóc con gái Bánh Gạo, Công Vinh bay trở lại Vinh vào chiều 12/2. Tuần này đội bóng xứ Nghệ không thi đấu ở vòng 5 V-League, nhưng CV9 và các đồng đội đều ở lại CLB. Dù thế, tiền đạo Nghệ An cũng sẵn món quà bí mật để tặng bà xã yêu trong ngày lễ Tình nhân năm nay.

Với đồng đội trẻ của Công Vinh ở SLNA Ngô Hoàng Thịnh, Valentine năm nay thật ý nghĩa và hạnh phúc. Sớm trúng tiếng sét ái tình của bạn gái Hồng Thắm trong dịp Tết vừa qua, hotboy xứ Nghệ tranh thủ thời gian rảnh đưa người yêu đi xem phim, đi chơi trong ngày đặc biệt này. Đây cũng là năm đầu tiên, Hoàng Thịnh không còn rơi cảnh hội độc thân trong ngày Valentine.

Hạnh phúc nhất có lẽ là tiền vệ Đà Nẵng Minh Phương, khi được bà xã Anh Thy mua dòng nước hoa danh tiếng từ nước ngoài làm quà trước ngày thi đấu. Bởi hai ngày cuối tuần, toàn đội bóng sông Hàn sẽ tập trung trở lại cho trận gặp Quảng Ninh vào chiều 15/2. Trong khi đó, Anh Thy cũng rất hồi hộp chờ món quà từ cựu thủ quân tuyển Việt Nam trong ngày 14/2.

Minh Phương và bà xã xinh đẹp Anh Thy. Ảnh: MP.

Trung vệ Nguyễn Gia Từ cũng vừa mới kết hơn cùng người đẹp Như Quỳnh vào cuối năm 2013. Hiện tại, căn nhà chung cư của vợ chồng mua tại Hà Nội tiến hành sửa chữa và hoàn tất trong tháng 2 này. Thời điểm bận bịu tập trung tại Ninh Bình, cầu thủ quê Hà Tĩnh cho biết: "Thực tế, tôi với bà xã cũng thường đi chơi, ăn uống cùng bạn bè. Việc tặng quà ngày lễ Tình nhân cũng đâu quá quan trọng. Tôi xác định cùng đội nhà giành chiến thắng ở vòng 5 V-League rồi tặng quà cho bà xã sau cũng được".

Trong khi đó, tiền vệ đang lên của Thanh Hóa Nghiêm Xuân Tú cùng đội nhà di chuyển vào tận An Giang thi đấu trong tuần này. Xa vợ và đứa con trong bụng lúc này, Tú "Ngựa" nỗ lực cùng đội nhà giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp trên sân khách. Để tặng quà muộn cho bà xã vì lỡ dịp Valentine năm nay, Xuân Tú chuẩn bị sẵn một chuyến du lịch nước ngoài trong 4 ngày để làm quà "đền bù" cho Thanh Thủy. Ở bên kia chiến tuyến, tiền đạo Thanh Bình cùng An Giang hướng đến 3 điểm đầu tiên sau khi thăng hạng mùa này. Do bận bịu tập trung, tiền đạo người Đồng Tháp chỉ có thể gọi điện về chúc mừng bà xã Thảo Trang ở nhà trong ngày lễ Tình nhân.

Riêng "nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương vừa được người yêu là nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đưa ghé thăm gia đình nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, tác giả của những tuyệt phẩm "Những ánh sao đêm", "Thuyền và biển", "Chút thơ tình người lính biển", "Bóng cây Kơnia". Theo tiết lộ Vũ Thị Hương và chồng sắp cưới sẽ có buổi tối lãng mạn ở nơi bí mật trong ngày lễ Tình nhân 2014.

Anh Tuấn