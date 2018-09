Công Vinh: 'Tôi không điên để ganh tị với các em U23'

Danh thủ đang cùng CLB TP HCM có chuyến tập huấn tại Nha Trang nhưng vẫn theo dõi và hòa cùng niềm vui của Việt Nam.

Công Vinh thổn thức vì thành công của U23 Việt Nam. Ảnh: AFC.

- Anh đánh giá thế nào về kết quả của Việt Nam đạt được hiện nay tại giải U23 châu Á?

- Thành tích tuyệt vời bởi đây là giải châu Á chứ không phải khu vực Đông Nam Á. Điều đáng ghi nhận nhất là các em khiến hàng triệu triệu trái tim người Việt thổn thức, vỡ òa.

- Theo anh lý do nào để đội thành công như vậy, do may mắn, hay đến từ thực lực?

- Không có thực lực, gồm cả trình độ chuyên môn, thể lực, kỹ chiến thuật, bản lĩnh thì không thể tiến đến trận chung kết. Theo tôi, đây là lứa cầu thủ hay nhất từ trước tới nay. Các em thực sự có bản lĩnh, có chuyên môn và làm nên chuyện lớn cho bóng đá Việt Nam, điều mà trước đây tưởng chỉ có trong mơ.

- Anh nghĩ gì về việc người hâm mộ quá cuồng nhiệt với các em lúc này bởi dù sao đây cũng chỉ là lứa tuổi U23?

- Tôi nghĩ các em xứng đáng được tung hô bởi điều các em làm được cho đến nay là quá kỳ diệu. Các em thi đấu dở mà chúng ta tung hô thì mới là có vấn đề.

- Gần đây, anh bị cho rằng có những phát biểu có tính dìm hàng, ganh tị với lứa cầu thủ này. Thực hư thế nào thưa anh?

- Tôi không hiểu dựa vào đâu và vì sao họ lại nhét cho tôi những từ ngữ như vậy. Tôi cũng từng xuất thân cầu thủ, tôi càng phải mừng cho các em chứ. Cuộc sống luôn tiến lên, lứa sau hơn lứa trước là bình thường và như vậy mới tốt cho bóng đá cũng như các lĩnh vực khác. Tượng đài như Maradona mà còn có người khác thay thế thì tôi có là gì mà dìm hàng hay ganh tị các em.

Tôi có điên mới đi ganh tị với những cầu thủ đàn em của mình. Nếu ganh tị, tôi không bỏ thời gian trận nào cũng xem từ đầu giải tới nay, không thổn thức, hồi hộp, vỡ òa như hàng triệu người hâm mộ khác. Tôi chỉ mong các em và cả những lứa sau nữa ngày càng tiến bộ, mang đến thành công cho bóng đá nước nhà.

- Ở góc độ là người làm quản lý bóng đá, anh đánh giá sao về thành công vừa qua của U23 Việt Nam? Liệu rằng thành công này sẽ lan tỏa, giúp cho từng đội bóng như CLB TP HCM bán thêm được vé?

- Tất nhiên tôi hy vọng như vậy. Tuy nhiên, việc lôi kéo khán giả đến sân còn cần nhiều yếu tố nữa. Chúng tôi vẫn đang làm hết sức để khán giả ngày càng biết và đến sân ủng hộ đội bóng.

Ngọc Hà