Công Vinh mặc áo số 99 tại Bình Dương

Chân sút Nghệ An vừa cập bến CLB đất Thủ Dầu với bản hợp đồng có thời hạn ba năm.

“Tôi hạnh phúc và cảm thấy tự tin khi gia nhập Bình Dương. Tôi nghĩ mình có nhiều thuận lợi khi đầu quân cho đội bóng hơn là áp lực. Đây là CLB giàu tham vọng, có thực lực và tôi nghĩ đó là cơ hội để chinh phục các mục tiêu cao”, tiền đạo Công Vinh chia sẻ ngay sau khi ký hợp đồng với CLB Bình Dương vào chiều nay, 16/10. Tại đội bóng mới, CV9 mang số áo 99.

Công Vinh với chiếc áo số 99 sau khi ký hợp đồng với Bình Dương chiều nay. Ảnh: NH.

Ngay khi trở về từ Nhật Bản, tiền đạo họ Lê đã có mặt tại Bình Dương vào chiều nay để đặt bút ký kết. Theo phía lãnh đạo đội bóng đất Thủ, hợp đồng của tiền đạo này với CLB mới có thời hạn ba năm. Mức lương và lót tay không tiết lộ. Tuy nhiên, CV9 bật mí: “Số tiền tôi nhận được từ bản hợp đồng với Bình Dương không cao hơn so với bản hợp đồng của đội bóng Nghệ An”.

Công Vinh là mục tiêu theo đuổi từ khá lâu của nhà đương kim vô địch V-League. Đại diện lãnh đạo Bình Dương cho biết, họ đánh giá cao Công Vinh ở khả năng chuyên môn và tác phong sinh hoạt. “Việc Công Vinh có thời gian thi đấu khá thành công tại Nhật Bản trước đây là một trong những lý do quan trọng để Bình Dương quyết định ký hợp đồng. Anh sẽ giúp ích nhiều cho đội khi mùa bóng tới đây Bình Dương sẽ thi đấu ở mặt trận AFC Champions League”, lãnh đạo đội bóng này tiết lộ.

Nói về bến đỗ mới, tiền đạo sinh năm 1985 hồ hởi: “Tôi quyết định gắn bó với Bình Dương bởi đây là đội bóng giàu tham vọng sẽ chinh phục mục tiêu châu Á mùa giải tới. Đây cũng là đội bóng gần nhà tôi ở TP HCM. Khi về Bình Dương, tôi cảm nhận mình bước vào thử thách mới với nhiều hứa hẹn. Tôi không cảm thấy mình bị quá nhiều áp lực bởi bản thân từng trải qua nhiều CLB. Hơn nữa, ở Bình Dương tôi có nhiều bạn ở đội tuyển, nhiều đồng hương Nghệ An và đặc biệt bố Hải và tôi hiểu nhau khi từng có thời gian làm việc trên đội tuyển”.

: Công Vinh coi việc cập bến Bình Dương như một cơ hội để chinh phục các đỉnh cao. Ảnh: KL.

Ở Bình Dương, số áo mà Công Vinh mặc là số áo 99 chứ không phải số 9 quen thuộc. Số 9 của Bình Dương hiện nay do đồng đội và đồng hương của anh là Trọng Hoàng (đội phó của CLB Bình Dương) sở hữu. Như vậy, chuyện tương lai của tiền đạo xứ Nghệ đã rõ ràng. Anh chờ CLB Nghệ An hơn hai tháng nhưng không nhận được những tín hiệu khả quan từ đội bóng quê hương. Do đó, Công Vinh tới Bình Dương khi đội bóng này đã theo đuổi anh từ khi anh vừa chấm dứt hợp đồng với đội bóng sông Lam cuối mùa 2014.

Bên cạnh Công Vinh, hôm nay, CLB Bình Dương đặt bút ký bản hợp đồng có thời hạn một năm với Oseni. Chân sút 23 tuổi người Nigeria mang số 30, chiếc áo mùa rồi thuộc sở hữu của Suleiman.

Bình Dương hiện tại được xem như đội tuyển Việt Nam thu nhỏ. Trong đội hình đội quốc gia hiện có Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn, Tấn Tài, Phước Tứ, Anh Đức, Công Vinh. Trước đó, Mai Tiến Thành, Đình Luật, Minh Đức, Tấn Trường... cũng từng nhiều năm ăn cơm tuyển. Trước mắt, Bình Dương dự hai giải đấu là Mekong Cup và BTV Cup vào tháng 11 tới đây.

Ngọc Hà