Công Vinh không định xuất hiện trong MV của vợ

Luôn đứng sau ủng hộ Thủy Tiên trong nghiệp ca hát, Công Vinh chưa nghĩ sẽ làm diễn viên trong video nhạc của bà xã.

Công Vinh luôn ủng hộ Thủy Tiên theo đuổi sự nghiệp ca hát. Ảnh: AT.

Ngày 10/3, nữ ca sĩ xinh đẹp tung MV "Dẫu chỉ là mơ" với hình ảnh mộ nữ hồ ly tinh xinh đẹp, quyến rũ. Video nhạc cổ trang được dàn dựng công phu cũng đánh dấu cho album thứ 7 trong sự nghiệp ca hát của Thủy Tiên. Bà xã của chân sút số một Việt Nam ngày càng biến hóa, cuốn hút hơn trong trên sàn diễn ca nhạc.

Bận tập trung cùng SLNA tại thành Vinh, tiền đạo họ Lê không quên đăng tải ủng hộ video nhạc cổ trang của bà xã. Hiện tại, Facebook của thủ quân CLB SLNA đã có đến 35.000 lượt người yêu thích và theo dõi thường xuyên. Công Vinh hy vọng chia sẻ của mình trên mạng xã hội sẽ giúp video nhạc của bà xã đến với khán giả mê âm nhạc trên cả nước nhiều hơn nữa.

Chân sút sinh năm 1985 tâm sự về công việc của bà xã: "Tôi đi đá bóng, còn Tiên theo nghề ca sĩ. Hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt nhau, nên tôi cũng thật khó đưa ra ý kiến đóng góp cho vợ được. Tôi chỉ lặng lẽ đứng sau ủng hộ cô ấy khi đi biểu diễn hay ra một album mới. Thấy vợ diễn ăn ý với bạn diễn nam trong video nhạc cũng có lúc ghen đấy chứ, nhưng dần dà cũng quen. Cô ấy hy sinh vì nghệ thuật chứ đâu có vượt giới hạn, nên tôi phải hiểu và chia sẻ với cô ấy. Riêng chuyện xuất hiện trong vai trò nam diễn viên đóng trong video nhạc của bà xã, tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi chỉ quen đá bóng chứ không hào hứng lắm trong vai trò diễn xuất trên màn ảnh chút nào".

Nói về chấn thương khá nặng trước trận đấu gặp Hong Kong (Trung Quốc) tại vòng loại Asian Cup 2015 vừa qua, anh cho biết vết đau không quá nặng. Nhiều khả năng đến ngày 22/3, Công Vinh sẽ trở lại đội hình khi SLNA tiếp Hải Phòng tại vòng 9 V-League 2014. Có lẽ niềm vui lớn nhất của Công Vinh thời điểm này là việc SLNA chấm dứt chuỗi 3 trận thua vừa qua bằng 3 điểm nhọc nhằn trước An Giang. Trận đấu ấy, hậu vệ Đình Đồng đạp gãy xương ống đồng cầu thủ Anh Hùng của An Giang và dính án phạt treo giò hết mùa. Tổn thất không nhỏ cho đội chủ sân Vinh, song may mắn là Công Vinh lẫn Hoàng Thịnh đều trở lại ở vòng tới để tăng thêm sức mạnh cho đội bóng ven dòng Lam.

"Áp lực phải ghi được bàn thắng thứ 100 trong sự nghiệp tại V-League không quá lớn với tôi. Điều đáng mừng nhất SLNA đã tìm lại được cảm giác chiến thắng. Chứ đêm đội thất bại trên sân Đà Nẵng, cả đội trở về Vinh từ lúc 4h sáng vô cùng mệt mỏi và ức chế. Bây giờ mọi thứ dễ thở hơn và tôi cũng hài lòng phong độ của mình ở đầu mùa đến giờ", Công Vinh nhìn lại 7 lượt đấu đầu tiên cùng đội nhà.

Anh Tuấn