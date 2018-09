Công Vinh ghi bàn trong trận đấu Công Phượng 'im lặng'

CV9 có bàn thắng để góp vào chiến thắng 4-1 trước HAGL trong khi đàn em Công Phượng lại có một ngày bế tắc cùng đội bóng HAGL.

Sân Bình Dương rất lâu rồi mới thu hút hàng chục nghìn khán giả kéo đến chật kín để chứng kiến màn trình diễn của dàn sao đã khẳng định tên tuổi cùng đội bóng trẻ thu hút hàng đầu Việt Nam…

Công Vinh chưa hài lòng về phong độ bản thân trong thời gian qua. Ảnh: Tính Anh.

Công Vinh đang có phong độ khá ấn tượng dưới thời HLV Mai Đức Chung khi anh ghi hai bàn trong ba trận gần đây. Ở trận gặp CLB HAGL, tiền đạo quê Nghệ An có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0, sau tình huống dứt điểm của Trọng Hoàng, bóng bật ra đúng vị trí Công Vinh chờ sẵn. Trong cả trận đấu, đoàn quân do HLV Đức Chung dẫn dắt lấn lướt hoàn toàn đội bóng non trẻ đến từ phố núi.

“Tôi nghĩ bàn thắng này cũng có phần may mắn. Những trận vừa qua tôi hài lòng về số pha lập công nhưng phong độ tôi không thực sự tốt. Tôi cảm nhận bản thân còn có thể làm được hơn như thế. Tuy nhiên với mật độ ba trận trong một tuần thì như vậy cũng là khả quan”, Công Vinh phát biểu sau trận đấu.

HAGL có trận thua đậm khi làm khách tại Gò Đậu. Ngay trong 20 phút hiệp một, đội bóng bầu Đức đã đón nhận hai bàn thua do Anh Đức và Âu Văn Hoàn thực hiện. Đầu hiệp hai, Công Vinh có bàn thắng nâng tỷ số 3-0 và Trọng Hoàng ấn định chiến thắng 4-1. Bàn thắng danh dự của HAGL đươc ghi do công của Moussa - bản hợp đồng mới của đội. Tuấn Anh, Xuân Trường… không mang lại sự khác biệt. Thậm chí Xuân Trường còn bị thay ra ở hiệp hai vì không hiệu quả.

Công Phượng tả xung hữu đột trong vòng vây hậu vệ Bình Dương. Ảnh: Tính Anh.

Công Phượng là nhân tố chơi nổi bật nhất của đội bóng phố núi Pleiku trong trận đấu chiều nay với một số đường kiến tạo thuận lợi cho đồng đội và một vài cú sút đáng chú ý. Tuy nhiên nhìn chung, cầu thủ sinh năm 1995 hoàn toàn “mất hút” trước hàng phòng ngự dày dặn kinh nghiệm cho Phước Tứ chỉ huy. Phượng tỏ ra khá bế tắc và thường mất bóng trong các nỗ lực xuyên phá hàng phòng ngự bằng kỹ thuật cá nhân.

HLV Garechen cho rằng Phượng đã có một trận đấu rất nỗ lực nhưng anh vẫn còn khoảng cách so với những cầu thủ đàn anh và vì “Công Phượng là quân bài quá lộ và ai cũng muốn 'bắt chết' tiền đạo này”. Tuy nhiên, HLV người Pháp không có ý định thay đổi lối chơi cá nhân của Công Phượng bởi “đặc điểm của Phượng là lối chơi cá nhân bùng nổ. Tôi muốn anh ấy ngày càng hoàn hảo hơn chứ không thể thay đổi cách chơi sở trường của anh ấy, như việc không HLV nào thay đổi cách chơi của Messi cả”.

Trận thắng giúp Bình Dương băng băng trên con đường tiến đến chức vô địch V-League lần thứ tư. Trong khi đó, đội bóng HAGL đang ngày càng tiến gần đến nhóm đèn đỏ đua tranh vé tránh xuống hạng.

Ngọc Hà