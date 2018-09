Công Vinh dự báo đúng HLV Thụy Hải 'gãy ghế'

Tiền đạo xứ Nghệ từng úp mở 'HLV khác' khi nói về Bình Dương trong cuộc tiếp xúc báo giới.

Công Vinh thường xuyên phải ngồi dự bị dưới thời HLV Lê Thụy Hải. Ảnh: Tính Anh.

Bên lề lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2014 cách đây 10 ngày, Công Vinh bày tỏ: "Vấn đề lớn nhất của tôi là thời gian chứ không phải HLV. Tôi luôn nỗ lực tập luyện vì điều đó đầu tiên là tốt cho chính bản thân mình. Hiện nay tôi có thể không thi đấu dưới thời HLV này nhưng tôi có thể đá dưới HLV khác. Bóng đá chuyên nghiệp không thể nói trước điều gì. Bản thân mình phải luôn nỗ lực.

Bên cạnh đó, tiền đạo quê Nghệ An còn cho biết thêm, anh không bao giờ dùng tiền để có vị trí đá chính thức. "Tôi không bao giờ biếu tiền cho các HLV để có vị trí chính thức. Tất cả do năng lực của bản thân. Nếu đủ sức thì được vào, không thì ngồi ngoài chứ tôi không biếu xén tiền". Một số thông tin gần đây cho rằng Công Vinh từng được người bạn gợi ý biếu HLV 50 triệu ngày ra mắt nhưng anh không làm.

Mối quan hệ giữa Công Vinh và HLV Thụy Hải xấu đi bắt đầu từ thời điểm ông nhận xét "Công Vinh do lãnh đạo lấy về và nếu lãnh đạo ép tôi để anh ta đá chính thì tôi sẽ nghỉ việc". Vị trí thường thấy của chân sút người Nghệ An là trên ghế dự bị. Công Vinh luôn cho rằng, việc anh ngồi trên ghế dự bị không phải do phong độ.

"Tôi luôn tập luyện rất tốt, luôn ở trạng thái có phong độ cao để ra sân. Nếu so với phong độ ở AFF Cup 2014, tôi nghĩ hiện nay mình không đi xuống mà vẫn vậy. Tôi cũng không nghĩ do tuổi tác vì tuổi tôi chưa phải lão tướng, vẫn thấp hơn nhiều cầu thủ trong đội". Tuy nhiên, Công Vinh không trực tiếp khẳng định vì sao mình có phong độ tốt mà vẫn không được ra sân. Anh chỉ cho biết nỗ lực tập luyện để "không đá dưới HLV này thì HLV khác".

Công Vinh là bản hợp đồng đắt giá nhất của Bình Dương mùa 2015. Nhưng anh chỉ có vài trận đá chính, còn lại sắm vai dự bị và chỉ được tung vào sân ít phút cuối trận. Kể từ sau phát biểu của HLV Thụy Hải, mối quan hệ giữa anh (và cả bạn thân Tấn Tài) với "bố Hải" không còn như trước. Cả hai hầu như không nói chuyện với nhau.

Nhận định của Công Vinh đã đúng một nửa. HLV Thụy Hải ra đi vì "lý do sức khỏe". Công Vinh vẫn ở lại và miệt mài tập luyện như tính cách vốn có của anh và chờ đợi cơ hội dưới thời HLV mới. HLV Thanh Sơn chỉ là tạm thời nắm quyền điều hành. Tương lai xa, cái tên nổi bật nhất lọt vào tầm ngắm của Bình Dương là Hữu Thắng - cựu công thần của HN T&T và tượng đài của bóng đá SLNA.

HLV Lê Thụy Hải vừa nộp đơn từ chức tại Bình Dương. Ảnh: Tính Anh.

Nếu HLV Hữu Thắng tới Bình Dương, đây là tin không thể vui hơn cho Công Vinh. HLV Hữu Thắng và Công Vinh có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Tiền đạo sinh năm 1985 luôn coi Hữu Thắng như người anh thân thiết, tin tưởng và nể phục. Bình Dương hiện cũng có nhiều cầu thủ quê Nghệ An khác như Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn, Đình Luật…

HLV Hữu Thắng hiện tại là HLV tự do sau khi ông chia tay SLNA trước mùa giải 2014. Ông đang học tiếng Anh để chuẩn bị cho chuyến đi học bóng đá dài hạn tại Đức trong thời gian tới, nếu không nhận lời dẫn dắt CLB nào.

Ngọc Hà