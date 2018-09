Công Vinh: 'Đội mạnh hơn năm 2008 nhưng khó vô địch'

Tiền đạo kỳ cựu nhận định Thái Lan là thế lực quá mạnh so với các đội bóng còn lại trong khu vực.

Trước trận giao hữu gặp CHDCND Triều Tiên, tiền đạo Công Vinh có những đánh giá về đối thủ và khả năng của tuyển Việt Nam tại AFF Cup sắp tới. Theo công thần của bóng đá Việt Nam, đội tuyển dưới thời HLV Hữu Thắng hiện nay mạnh hơn năm 2008 nhưng cơ hội vô địch vẫn rất khó vì “phải thừa nhận Thái Lan hơn hẳn chúng ta”.

Công Vinh tỏ ra tự tin hơn HLV Hữu Thắng. Ảnh: Thanh Việt.

“Đội hình tuyển Việt Nam hiện nay mạnh hơn 2008 - năm chúng ta vô địch AFF Cup do kết hợp kinh nghiệm và nhiệt huyết sức trẻ. Mạnh hơn nhưng tuyển Việt Nam vẫn chưa thể nói đến chức vô địch. Tôi nghĩ chúng ta phải thừa nhận thẳng thắn rằng Thái Lan hơn hẳn chúng ta một bậc, là đội bóng số một khu vực hiện tại. Đôi khi chấp nhận chúng ta dưới cơ người Thái có khi lại dễ thi đấu hơn.

Ngoài ra, một đội bóng muốn vô địch còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố khác ngoài thực lực, như may mắn chẳng hạn. Vì vậy, chưa đá mà nói đến chức vô địch AFF Cup lúc này là không đúng lắm. Chắc chắn một điều là tuyển Việt Nam sẽ luôn ra sân thi đấu cống hiến hết sức mình vì màu cờ sắc áo. Tôi nghĩ chúng ta đang có một đội tuyển nhiều nhân tố trẻ hứa hẹn trong tương lai”, Công Vinh tự tin phát biểu trong cuộc họp báo trước trận gặp Triều Tiên ngày 6/10.

Đội trưởng đội tuyển Việt Nam đánh giá về đối thủ sẽ gặp vào ngày 6/10: “Đến nay, có lẽ nhiều người vẫn ngạc nhiên khi thấy Triều Tiên khép kín, bí ẩn với thế giới bên ngoài nhưng bóng đá của họ lại rất mạnh tầm châu Á. Tôi nhớ không nhầm các đội tuyển của họ đều vào sâu các giải đấu châu lục, thậm chí giành quyền dự World Cup 2010. Các đội tuyển Triều Tiên tôi và các đồng đội gặp có những ưu điểm rất nổi bật như thể lực sung mãn, tính kỷ luật tuyệt vời. Họ lại mới có HLV mới nên chắc chắn sẽ rất sung. Triều Tiên là đội bóng mạnh hơn tuyển Việt Nam”.

Tuyển Việt Nam mới tập trung hơn một tuần chuẩn bị cho AFF Cup, vì vậy Công Vinh cho rằng không nên đặt nặng chuyện thắng thua ở trận giao hữu: “Trận đấu mới chỉ là khởi đầu cho hành trình AFF Cup của đội tuyển. Tất cả nên hướng về tương lai hơn là xoay quanh một trận đấu”.

Trong khi đó, HLV Hữu Thắng tiết lộ, các cầu thủ của CLB Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T sẽ không ra sân thi đấu do “cần thêm thời gian nghỉ ngơi sau trận chung kết Cup quốc gia”. Những cái tên cũng tập trung muộn như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ được cân nhắc để ra sân. HLV quê Nghệ An đánh giá tuyển Triều Tiên mạnh hơn Việt Nam và mục tiêu của đội là “cống hiến một trận đấu hay”.

Ông Jorn Andersen là HLV ngoại đầu tiên của Triều Tiên. Ảnh: Thanh Việt.

HLV Jorn Andersen của đội tuyển Triều Tiên đánh giá “tuyển Việt Nam là một đối thủ khó chơi”. Những thông tin ông nắm được về đội chủ nhà chủ yếu qua TV, Internet, bạn bè. Vị HLV có hai quốc tịch Na Uy và Đức ký hợp đồng 8 tháng với Liên đoàn bóng đá Triều Tiên. Ông là HLV ngoại đầu tiên của đội bóng châu Á.

Trước sự tò mò của giới truyền thông về nền bóng đá Triều Tiên, đội trưởng thủ môn Ry Myong Guk nói ngắn gọn: “Nền bóng đá của chúng tôi cũng giống như các nền bóng đá khác. Giải bóng đá chúng tôi bắt đầu vào tháng ba hàng năm. Cuộc sống bóng đá bình thường như các CLB, cầu thủ luôn phải tập trung giữ gìn sức khỏe, nâng cao chuyên môn để tham dự giải. Giải vô địch quốc gia là nền tảng cung cấp chủ yếu cầu thủ cho đội tuyển chúng tôi”.

Ngọc Hà