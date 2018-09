Công Vinh 'điên người' khi CĐV Việt bị hành hung

Đội phó tuyển Việt Nam bức xúc khi biết có cả phụ nữ bị hooligan Malaysia đánh trên sân Shah Alam.

Công Vinh chia sẻ cảm xúc của mình trước hình ảnh nhiều người Việt bị nhóm CĐV quá khích Malaysia hành hung tại Shah Alam sau khi trận đấu vừa kết thúc. Không riêng gì CV9, các thành viên đội tuyển Việt Nam đều lặng người. VFF chắc chắn có đơn khiếu nại ban tổ chức sân Shah Alam lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á.

Hooligan Malaysia ra tay với CĐV Việt tại Shah Alam. Ảnh: Thế Nguyễn.

Trên trang fanpage của mình, thay vì để những dòng tâm trạng về chiến thắng đầy quả cảm của đội nhà, CV9 viết những dòng bức xúc: “Tại sao đánh cả phụ nữ. Cảm thấy điên trong con người...”. Ngay trên sân, sau trận đấu, tiền đạo xứ Nghệ cũng bày tỏ sự bưc xúc, đồng thời thương cảm của mình với các CĐV. “Tuyển Việt Nam thắng nhưng cảm xúc của anh em chúng tôi không trọn vẹn khi trên khán đài những CĐV Việt Nam bị hành hung. Chúng tôi sẽ thi đấu tốt để mang về niềm vui bù đắp lại tất cả”.

Trong sự cố nhóm CĐV quá khích Malaysia tạo ra, có nhiều phụ nữ Việt Nam là nạn nhân. Khi tràn sang khu vực của khán giả Việt Nam, nhóm “đầu gấu” ra tay đánh đấm tất cả những ai chúng thấy. Theo lời kể của người trong cuộc chứng kiến, nhiều tên quá khích đánh, đạp và đấm cả những fan nữ.

Không chỉ riêng Công Vinh, tất cả thành viên của đội đều bức xúc trước hành động quá khích. Về phần mình, VFF chắc chắc sẽ có đơn khiếu nại gửi lên AFF về việc ban tổ chức sân Shah Alam không đảm bảo an ninh, an toàn cho các CĐV Việt Nam và đề nghị làm rõ hành vi bạo lực của những hooligan bị ghi nhận. Ngoài ra, VFF cũng có kế hoạch đảm bảo an toàn cho khoảng 1.000 CĐV Malaysia qua Việt Nam cổ vũ trận lượt về.

Khi tuyển Việt Nam có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, nhiều CĐV nước chủ nhà không giữ được bình tĩnh và có hành động khiêu khích bằng lời lẽ và ném chai lọ qua khu vực 3.000 người Việt ngồi. Khi trận đấu kết thúc, nhóm hooligan rất hung hăng của Malaysia tràn qua hàng rào ngăn cách, nhảy vào đánh đấm CĐV mặc áo đỏ, gồm cả phụ nữ. Sự việc tạo ra cảnh hỗn loạn và máu đã đổ trên mặt nhiều người Việt. Lực lượng an ninh rất vất vả mới can thiệp thành công và để các CĐV ra về an toàn.

>> Video CĐV Việt Nam bị hành hung ở Malaysia

Trần Huỳnh