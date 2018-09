Công Phượng - 'vua bán áo' ở V-League

HAGL là đội bóng đầu tiên có thu nhập tiền trăm triệu từ kinh doanh quần áo lưu niệm tại Việt Nam.

Hơn 600 áo in tên và số 44 của Công Phượng vừa bán hết sạch. CLB HAGL đang tiếp tục cho sản xuất thêm áo đấu của CP10 để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ. CP44 trở thành “vua bán áo” tại V-League bởi chưa có cầu thủ nội nào ở Việt Nam có thể tạo nên cơn sốt về áo đấu như anh.

Áo số 44 của Công Phượng bán được hơn 600 cái. Ảnh: KL.

Giám đốc điều hành CLB HAGL Huỳnh Mau cho biết: “Chưa có thống kê chi tiết nhưng tính đến nay đã có hơn 1.000 bộ quần áo trong quầy hàng lưu niệm được bán hết. Trong đó, hơn 600 áo của Công Phượng được bán hết sạch, tiếp đến là áo của Tuấn Anh, Xuân Trường... Chúng tôi đang gấp rút cho tiến hành làm thêm 1.000 bộ quần áo nữa để bán trong thời gian tới”.

Mỗi bộ quần áo có giá 200.000 đồng. Như vậy với 600 bộ quần áo mang tên mình, Công Phượng mang về cho CLB 120 triệu đồng. Tính tổng số áo được bán, đội bóng phố núi có khoảng 200 triệu từ tiền bán quần áo cầu thủ. Tuy con số không quá lớn, HAGL là đội bóng đầu tiên có thu nhập tiền trăm triệu từ kinh doanh quần áo lưu niệm tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, chưa có cầu thủ nào tạo nên cơn sốt áo như Công Phượng. Một phần do công tác bán hàng lưu niệm ở nhiều CLB không được coi trọng. Ngoài ra, do thực tế chưa có cầu thủ nào đủ sức tạo nên sức hút để người hâm mộ xem như “thần tượng” và mua những gì liên quan để về làm kỷ niệm như Công Phượng hiện nay.

Tiền đạo người Nghệ An đang cùng CLB HAGL thi đấu tốt ở V-League. Bản thân anh vừa lập cú đúp. Điều này có thể khiến cơn sốt áo mang tên Công Phượng tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới. Vẫn có nhiều khách hàng đến quầy lưu niệm để mua áo có tên Công Phượng nhưng hàng không còn. 1.000 áo sắp được cho sản xuất thêm là tín hiệu vui trong việc từng bước kiếm tiền theo mô hình của các CLB chuyên nghiệp mà CLB HAGL đang đi.

“Quầy hàng lưu niệm do CLB quản lý bán rất nhiều thứ như quần áo, móc khóa, khăn, các món quà kỷ niệm nhỏ… Nhìn chung chúng tôi đang ở trong giai đoạn thử nghiệm, thăm dò chứ chưa bung ra. Tùy vào nhu cầu thực tế mà chúng tôi có những bước đi phù hợp”, ông Huỳnh Mau chia sẻ.

Cách đây vài mùa bóng, CLB Đồng Tháp từng mở quầy hàng lưu niệm nhỏ trong sân vận động và bán chủ yếu áo mang màu vàng truyền thống của CLB (không in tên cầu thủ). Đội bóng SLNA thi đấu trong màu vàng rực do đồng phục của hàng ngàn CĐV tạo ra trên khán đài. Tuy nhiên, quần áo này do CĐV tự đặt mua bên ngoài chứ không phải do CLB kinh doanh.

