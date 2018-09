Công Phượng: 'Tại sao làm phiền bố mẹ tôi'

Tối qua 17/11, phóng viên có cuộc trao đổi với tiền đạo Nghệ An về tâm trạng của anh quanh nghi vấn gian lận tuổi.

Trước các luồng ý kiến tranh cãi về việc sinh năm 1993 hay 1995, Công Phượng đã chọn giải pháp im lặng suốt thời gian qua. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ người Nghệ An không giấu được bức xúc khi nói về những gì bố mẹ đã phải trải qua.

Công Phượng lo lắng cho bố mẹ sau những ồn ào vừa qua. Ảnh: VTC.

Đang tập trung cùng đội HAGL tại Gia Lai, Công Phượng chia sẻ: “Ở Học viện HAGL quy định rõ ràng rằng muốn trả lời báo chí phải có sự đồng ý của lãnh đạo, tôi xin phép được giữ im lặng về những gì dư luận tranh cãi những ngày qua. Tuy nhiên, cá nhân tôi muốn nhắn gửi với bố mẹ mình, những người vì tôi mà suốt cả tuần qua đã phải bỏ dở cả công việc, thậm chí sức khỏe cũng bị ảnh hưởng xấu.

Những gì đang diễn ra chỉ liên quan đến tôi thì tại sao lại làm phiền bố mẹ tôi nhiều quá như vậy. Bố mẹ cũng già rồi, sức khỏe không tốt nữa. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với bố mẹ là con ổn, đừng lo lắng cho con nữa, cố gắng giữ sức khỏe, tập trung cho công việc thường ngày, vậy là được”.

Công Phượng cho biết thêm những ngày qua anh nhận được rất nhiều email động viên từ bạn bè, thầy cô, và thậm chí là những CĐV không hề quen biết. “Tôi ổn và đang tập trung tối đa cho tập luyện chuẩn bị V-League. Những chuyện khác, tôi không bận tâm”, anh nói.

Trước đó, cùng ngày, Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết vào chiều 17/11, CLB đã gửi công văn cho các cơ quan chức năng như Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An đề nghị giải quyết dứt điểm vụ Công Phượng bị nghi gian lận tuổi. Công văn ghi rõ: “Ban lãnh đạo công ty đề nghị các cơ quan vào cuộc xác minh, làm rõ Công Phượng thực sự sinh năm 1995 hay 1993. Trong trường hợp hồ sơ có những sự sai lệch (nếu có), kính mong làm rõ nguyên nhân, động cơ của việc làm này”.

Bên lề cuộc họp báo AFF Cup của VFF ở Hà Nội, trước những câu hỏi đặt vấn đề với lãnh đạo VFF xung quanh nghi án Công Phượng gian lận tuổi, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ nói: “Ban Thanh tra của VFF đã có kết luận dựa trên những hồ sơ có trong tay. Tạm thời vấn đề này VFF sẽ không đề cập nữa bởi để sáng tỏ vụ việc thì các cơ quan chức năng, cụ thể là cơ quan hành chính ở địa phương, phải có câu trả lời xác đáng nhằm đả thông dư luận và giải tỏa sức ép cho chính Công Phượng”.

Theo Người Lao Động