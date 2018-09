Công Phượng lần đầu khoe cơ bắp

CP10 thể hiện niềm hạnh phúc tột cùng khi cởi áo tặng khán giả Cần Thơ và để lộ thân hình hoàn hảo.

Công Phượng và các đồng đội thuộc học viện HAGL lần đầu tiên mừng chức vô địch. Trong khoảnh khắc hạnh phúc sau khi thắng U21 Thái Lan 3-0 trước 50.000 khán giả Cần Thơ, CP10 lần đầu tiên khoe cơ bắp khi cởi áo tặng fan. Từ cậu bé gày gò, ốm o và bị loại khỏi lò Nghệ An, anh giờ là chàng trai khôi ngô với thể hình khá dày cơm.

Công Phượng cùng chiếc Cup làm từ lồng gà của CĐV Cần Thơ tặng. Ảnh: Tính Anh.

Ở tuổi 19, có thể thấy CP10 đã hoàn thiện khá nhiều từ kỹ thuật đến tư duy chơi bóng ở đẳng cấp cao. Ngoài ra, anh cũng có một hình thể đủ để cạnh tranh với các đối thủ trong các tình huống tranh chấp, va chạm. Hiện nay, tiền đạo xứ Nghệ cao 1m68 và nặng 64kg.

Để có được chiều cao, cân nặng và cơ bắp như hiện nay, CP10 nỗ lực rất nhiều theo sự hướng dẫn của các chuyên gia. Ngay từ khi bước chân vào học viện, anh được hướng dẫn ăn uống theo tiêu chuẩn. 7 năm với những chế độ đặc biệt, cùng sự nỗ lực trong phòng thể hình, Phượng từ cậu bé gày gò chỉ 25,4 kg và cao hơn 1 m để thành chàng thanh niên đầy đặn như hiện nay với cơ bắp khá đầy đủ.

Bố mẹ của tiền đạo Công Phượng cũng tỏ ra ngạc nhiên và hạnh phúc về sự trưởng thành mọi mặt của con mình. Nhiều lần tâm sự, bà Hoa - mẹ CP10 - cho biết khi còn nhỏ cầu thủ này rất gày và bà “nhiều khi thấy thương và xót con vì điều đó”. Chính vì cân nặng không đủ, Phượng bị loại khỏi lò Nghệ An, dù trình độ kỹ thuật của anh nổi bật so với bạn đồng trang lứa. Theo tiêu chuẩn bấy giờ của lò Nghệ An, Phượng thiếu tối thiểu khoảng 2kg.

Không đỗ vào đội bóng quê hương, Phượng muốn lên Gia Lai tìm cơ hội khi nơi này tuyển sinh năm 2007. Ông Bảy, bà Hoa quyết định gom ít lúa còn lại trong nhà, bán thêm con lợn và vay tiền hàng xóm để đủ tiền cho con vào Hàm Rồng, Pleiku. Ban đầu, các tuyển trạch viên cũng hơi e ngại ngoại hình của tiền đạo họ Nguyễn. Nhưng với kinh nghiệm của mình, thầy Giôm yêu cầu gặp mặt bố của Phượng và ông quyết định chọn cầu thủ này với lý do “Phượng có thể phát triển như bố”.

Hồng Duy cởi trần ký tặng các fan. Ảnh: Tính Anh.

Ngoài CP10, các cầu thủ U19 HAGL hôm qua cũng có dịp cho khán giả “mãn nhãn” với màn khoe cơ bắp. Sau trận đấu, các cầu thủ trẻ đã tri ân người hâm mộ không ngại nắng mưa cổ vũ cho mình bằng việc cởi áo tặng khán giả. Công Phượng và các đồng đội dành rất nhiều thời gian để ký tặng, chia vui cùng người hâm mộ có mặt trên sân trước khi trở về khách sạn.

Sau giải, thầy trò ông Giôm chuẩn bị cho giải sinh viên Đông Nam Á và V-League 2015.

