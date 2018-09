Công Phượng khoái thịt bò, ấn tượng về sự sạch sẽ ở Nhật

Tiền đạo quê Nghệ An chia sẻ về tình hình hiện tại ở CLB Mito Hollyhock và cuộc sống ở Nhật Bản.

Công Phượng thích ăn món thịt bò ở Nhật Bản. Ảnh: FB.

Công Phượng vừa trở thành nhân vật chính của chương trình This is J-League - show truyền hình dành cho các fan nước ngoài quan tâm tới giải bóng đá J-League của Nhật Bản. Trong cuộc phỏng vấn, chân sút quê Đô Lương, Nghệ An cho biết hiện tại thể lực của anh ngày càng được cải thiện và sẵn sàng ra sân thi đấu.

Sau hơn 5 tháng sang Nhật đầu quân cho Mito Hollyhock, Công Phượng vẫn có rất ít cơ hội được thi đấu. Anh chủ yếu được tung vào sân trong các trận đấu tập hoặc vào thay người ở những phút cuối tại đấu trường J-League 2. Lý giải về điều này, tiền đạo 21 tuổi cho rằng do thể lực của anh vẫn chưa bằng được các đồng đội. Tại môi trường bóng đá Nhật Bản, thể lực đóng vai trò rất quan trọng đối với cầu thủ nên anh cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để được ra sân.

Tới nay, Công Phượng thích nghi rất tốt với cuộc sống tại xứ sở mặt trời mọc. Khi có thời gian rảnh, anh thường ra ngoài ăn uống, trò chuyện với bạn bè người Việt. Công Phượng tiết lộ món ăn yêu thích nhất là thịt bò. Tiền đạo Mito Hollyhock cho biết anh đặc biệt ấn tượng với ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng của người Nhật. Khi đi tàu điện, anh rất ngạc nhiên bởi không hề trông thấy rác dù có đông người qua lại.