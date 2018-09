Công Phượng hướng về Công Vinh và đàn anh

CP10 muốn mọi người hướng về sân Mỹ Đình, ủng hộ tuyển Việt Nam chiến thắng trong trận đấu với Indonesia tối nay.

“Mọi người hãy cùng nhau hướng về Mỹ Đình” là mời kêu gọi mới nhất của Công Phượng và nhiều cầu thủ U19 khác dành cho “đàn anh”. Sau những ồn ào về tuổi thật - tuổi giả, CP10 dường như vẫn giữ cho mình được sự cân bằng nhất định và tích cực tập luyện chuẩn bị cho V-League.

Công Phượng muốn CĐV ủng hộ các đàn anh ở tuyển Việt Nam. Ảnh: KL.

Suốt thời gian qua, không ít người hâm mộ tạo áp lực cho thầy trò HLV Miura bằng việc so sánh không khí trên sân Mỹ Đình lúc U19 Việt Nam thi đấu với các trận giao hữu của đội tuyển quốc gia. Quá mệt mỏi vì bị so sánh, đội trưởng Tấn Tài phải lên tiếng xin người hâm mộ đừng so sánh hai đội bóng với nhau. Đây cũng chính là áp lực không hề nhỏ dành cho đội bóng do HLV Miura dẫn dắt.

Vì vậy, Công Phượng, thông qua trang cá nhân, đã có những dòng tâm sự, đồng thời là mong mỏi của anh: “Mọi người hãy cùng nhau hướng về Mỹ Đình, nơi những người đang cống hiến vì tổ quốc. Hy vọng các anh cùng 40.000 CĐV sẽ làm nổ tung sân Mỹ Đình vào tối nay". Tại giải U19 Đông Nam Á vào tháng 9, Công Phượng và các đồng đội từng làm “nổ tung sân Mỹ Đình” khi trận đấu nào cũng đầy áp khán giả, thậm chí trận chung kết có tới 50.000 người vào sân.

Các trận đấu của tuyển Việt Nam gần đây không được như vậy. Sân Mỹ Đình từ chỗ quá chật hẹp khi U19 Việt Nam thi đấu trở nên quá rộng lớn khi thầy trò HLV Miura xuất hiện. Trong các lần đá giao hữu trước giải, trung bình chỉ có khoảng vài nghìn khán giả tới cổ vũ. Hiện nay, tình hình vé trước trận đấu đầu tiên với Indonesia khá đìu hiu, chưa tạo cơn “sốt” và có thể mong muốn của CP10 về “40.000 CĐV sẽ làm nổ tung sân Mỹ Đình” khó diễn ra.

Ngoài Công Phượng, các cầu thủ khác của U19 Việt Nam cũng hướng về đội tuyển với nhiều lời nhắn và hành động cụ thể. Họ được ban huấn luyện sắp xếp để có thể cùng xem màn trình diễn của các đàn anh trong trận đấu lúc 19h tối nay.

Công Phượng hiện dính đến rắc rối về tuổi thật - tuổi giả. Nhưng vượt qua những áp lực từ nhiều phía, tiền đạo xứ Nghệ vẫn đang miệt mài tập luyện chuẩn bị cho V-League 2015.

Ngọc Hà