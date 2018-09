Công Phượng đi giày nổi bật, hăng say tập luyện

Tiền đạo quê Nghệ An đang nỗ lực hết mình để sớm được ra sân thi đấu cho Mito Hollyhock.

Công Phượng đi giày màu cam nổi bật trên sân tập. Ảnh: FB.

Mới đây, thông qua trang cá nhân, Mito Hollyhock vừa chia sẻ tới các fan những hình ảnh tập luyện của đội sáng 9/3. Trong số đó, bức ảnh có sự góp mặt của Công Phượng nhận được nhiều lượt "like" và bình luận nhất. Chân sút quê Nghệ An nổi bật so với các đồng đội khi diện đôi giày màu cam sặc sỡ, hăng say tập chạy theo sự hướng dẫn của HLV thể lực.

Tuần trước, sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, Công Phượng được Mito Hollyhock điền tên vào danh sách bổ sung dự J-League 2 ngay trong giai đoạn một của mùa giải 2016. Hiện tại, chấn thương vai của Công Phượng hồi phục rất nhanh, anh có thể tập luyện bình thường với bóng. Chân sút 21 tuổi đang nóng lòng được ra sân thi đấu cho đội bóng Nhật.

Ở vòng hai J-League 2 cuối tuần qua, Mito Hollyhock nhận thất bại 0-1 trước CLB Cerezo Osaka ngay trên sân nhà. Như vậy, sau hai lượt trận đầu tiên, đội bóng của Công Phượng mới chỉ có được một điểm và xếp thứ 17 trong tổng số 22 đội tại giải hạng hai Nhật. Theo lịch, Mito Hollyhock sẽ làm khách trên sân của Zweigen Kanazawa ở vòng ba vào ngày 13/3. Zweigen Kanazawa được coi là đối thủ có thể giúp Mito Hollyhock giành chiến thắng đầu tay bởi đối thủ toàn thua cả hai trận trước đó.

Các cầu thủ Mito Hollyhock đang nỗ lực hết mình để giành chiến thắng đầu tay ở J-League 2. Ảnh: FB.

Tối 9/3, Công Phượng được xướng tên cho danh hiệu "Cầu thủ Việt Nam được yêu thích nhất năm 2015" do báo Công an TP HCM tổ chức. Chân sút 21 tuổi quê nghệ An nhận được 61.323 phiếu, đứng trên hai người bạn ở HAGL là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (48.094 phiếu) và Lương Xuân Trường (19.386 phiếu). Do cả ba cầu thủ này đều đang thi đấu ở nước ngoài, đại diện HAGL đến nhận giải thay. Cầu thủ đoạt giải nhất nhận 100 triệu đồng, nhì 30 triệu đồng và ba 20 triệu đồng.

Minh Khang