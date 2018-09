Công Phượng bị fan Đồng Nai vây kín trên sân tập

Chân sút HAGL bị treo giò không thể thi đấu trận tới nhưng anh vẫn là nhân vật trung tâm của các CĐV.

Các CĐV tới chụp ảnh cùng Công Phượng sau buổi tập. Ảnh: Tính Anh.

HAGL tập trên sân Biên Hòa vào chiều 27/8. Buổi tập của đội thu hút hàng trăm fan chứng kiến và sau đó thể hiện tình cảm bằng cách xin chữ ký, chụp hình. Công Phượng vẫn là nhân vật trung tâm sau buổi tập khi có rất đông người hâm mộ vây xung quanh để xin chữ ký và chụp hình. Ở trận đấu sắp tới, tiền đạo mang áo số 44 không thể ra sân vì án treo giò nhưng anh vẫn được yêu cầu theo đội duy trì tập luyện. Chiều nay, 28/8, đội bóng phố núi có buổi tập duy nhất trên sân Đồng Nai để làm quen sân.

HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai và HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL đều cố gắng không tạo áp lực cho các cầu thủ trước trận đấu quan trọng. Tuy nhiên, giờ giấc sinh hoạt được cả hai HLV đề cao khi yêu cầu học trò đi ngủ đủ giấc từ 22h tối bằng cách tạm thu điện thoại cầu thủ. Đồng Nai sẽ nhận số tiền thưởng kỷ lục 600 triệu đồng nếu giành ba điểm, trong khi đội khách không treo thưởng cụ thể mà chỉ khẳng định “bầu Đức chưa bao giờ để cầu thủ lấn cấn vì tiền”.

Vé có thể được tiêu thụ mạnh trong hai ngày sát trận đấu. Ảnh: Tính Anh.

Về vấn đề vé trận đấu Đồng Nai - HAGL, sau hai ngày bán, chỉ một lượng nhỏ vé trận chung kết ngược được tiêu thụ, chủ yếu là vé khán đài A. Theo ban tổ chức sân, khó có khả năng sốt vé ở trận đấu vào chiều 28/8 tới đây.

Ban tổ chức in 20.000 vé để phục vụ nhu cầu của người hâm mộ, trong số tổng sức chứa khoảng 25.000 khán giả của sân Đồng Nai. Giá vé là 50.000 đồng cho vé khán đài A, 40.000 cho khán đài B và 30.000 khán đài C.

Giám đốc điều hành CLB Đồng Nai Nguyễn Văn Long phân tích: “Khó có khả năng sốt vé ở trận đấu này dù HAGL rất được hâm mộ. HAGL cũng không còn gây sốt như đầu mùa giải. Trận này Công Phượng ngồi ngoài nên cũng giảm sức hút. Ngoài ra, trận đấu diễn ra vào thứ sáu chứ không phải cuối tuần. Chúng tôi in 20.000 vé để đáp ứng nhu cầu khán giả. Nếu tình hình tăng đột biến, chúng tôi sẽ in thêm. Riêng công tác an ninh luôn đảm bảo mức cao nhất với hơn 400 nhân sự”.

Dù vậy, tâm lý của nhiều người là tới ngày thi đấu mới mua vé. Dự kiến, hôm nay 27/8 và ngày 28/8, lượng vé tiêu thụ sẽ tăng đột biến.

Ngọc Hà