Cậu nhóc Enzo giữ quả bóng trong chân và khiến chương trình của cựu hậu vệ Anh phải gián đoạn.

"Con trai của Marcelo cũng giành giải The Best, cậu nhóc làm Gary Neville phải bỏ dở chương trình để đuổi bóng", tờ AS bình luận. Theo bố đến sự kiện trao giải The Best của FIFA cuối tuần qua, Enzo gây chú ý với tình huống hài hước. Cậu nhóc nổi tiếng trên mạng xã hội bởi tài chơi bóng kỹ thuật không thua kém bố.

Con trai Marcelo chơi bóng, 'phá' Gary Neville ở sự kiện