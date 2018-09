Con trai giống Mai Tiến Thành như đúc

Quý tử đầu lòng của vợ chồng tiền vệ Thanh Hoá càng lớn càng có nhiều nét giống bố.

Con trai Mai Tiến Thành càng lớn càng giống bố. Ảnh: FB.

Hôm 31/3, trên trang cá nhân, bà xã Đậu Trà My của tiền vệ Mai Tiến Thành gây chú ý khi khoe với bạn bè hình ảnh mới nhất của cậu con trai Gia Bảo. "Sáng nay gọi anh dậy sớm quá, anh lườm mẹ cả ngày", Trà My viết chú thích cho bức ảnh. Nhìn cậu nhóc hơn hai tháng tuổi, ai cũng khen bé đáng yêu và giống bố như đúc.

Chia sẻ với Ngoisao.net, bà xã Mai Tiến Thành cho biết bé Gia Bảo "trộm vía" ngoan, ăn ngủ tốt nên vợ chồng cô không phải vất vả nhiều. Bên cạnh đó, nhờ sự giúp đỡ của bà ngoại, vợ chồng tiền vệ yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp.

Hiện tại, công việc kinh doanh dịch vụ làm nail của Trà My rất phát đạt. Dịp Tết Bính Thân vừa qua, Trà My có rất ít thời gian nghỉ ngơi do khách tới rất đông. Để đáp ứng nhu cầu ngày một cao của khách hàng, cô vừa khai trương cơ sở thứ hai ở Hà Nội. Ngoài ra, bà xã Tiến Thành còn mở lớp dạy nghề cho các bạn trẻ yêu thích nghệ thuật nail.

Mai Tiến Thành hạnh phúc bên vợ trong tiệc đầy tháng con trai hồi tháng 2. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, Mai Tiến Thành cũng đang có những ngày tháng tươi đẹp ở đội bóng quê hương Thanh Hóa. Hiện tại, đội bóng xứ Thanh được xem như một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch V-League 2016. Thầy trò HLV Lê Thụy Hải đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với thành tích toàn thắng trong cả ba trận đầu tiên của mùa giải.

Minh Khang