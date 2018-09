Con trai George Best nợ nần đầm đìa

Calum Best phải tuyên bố phá sản vì không còn khả năng trả tiền thuế sau những năm tháng ăn chơi sa đọa.

Calum Best vừa tuyên bố phá sản. Ảnh: PA.

Mới đây, Calum Best - con trai của huyền thoại bóng đá Anh George Best - vừa phải tuyên bố phá sản ở tuổi 32. Anh thừa nhận mình đã sai lầm trong cách quản lý tiền bạc sau khi trở nên giàu có từ khi còn quá trẻ.

Calum nổi lên từ những năm 20 tuổi khi tham gia các chương truyền hình thực tế ăn khách ở Anh như Fool Around With, The Match, Celebrity Love Island, Celebrity Come Dine with Me... Sự nổi tiếng mang lại cho Calum rất nhiều tiền bạc nhưng đời sống giàu sang cũng khiến anh trở thành một gã trai ăn chơi, sa đọa. Sau nhiều năm tháng "đốt tiền" vào những bữa tiệc tùng, cờ bạc... Calum Best buộc phải tuyên bố phá sản. "Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền khi còn quá trẻ và sai lầm cũng từ đó mà nảy sinh. Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra được những bài học sau chuyện này", con trai huyền thoại George Best chia sẻ.

"Dù sao đây cũng là bước khởi đầu cho chương mới trong cuộc đời. Anh ấy vẫn có thể làm lại cuộc đời với các cơ hội từ các dự án mới sắp tới", người đại diện của Calum tiếp lời.

Calum là con trai của huyền thoại bóng đá Anh George Best và người vợ Angela MacDonald-Janes. 8 năm sau đám cưới, năm 1986, hai người ly hôn khi Calum mới 5 tuổi. George Best qua đời vào tháng 11/2005 sau quãng thời gian dài chìm ngập trong men rượu.

Calum Best từng cặp kè với ngôi sao Hollywood Lindsay Lohan (phải). Ảnh: SP.

Không đến nỗi trở thành con ma men như George Best nhưng Calum cũng được thừa hưởng gen phong lưu, đa tình của người bố. Ngôi sao truyền hình 32 tuổi từng cặp kè với nhiều chân dài nổi tiếng như Lindsay Lohan hay Georgia Salpa.

Lan Chinh