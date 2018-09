Cậu nhóc Cristiano Jr gây chú ý khi vào sân Bernabeu thể hiện tài năng sau trận hòa 1-1 của Real và Atletico Madrid hôm 8/4.

Cristiano Ronaldo Jr tái hiện pha ngả người móc bóng giống siêu phẩm vài ngày trước của bố. Ảnh: Sun.

"Con trai chân sút Real chứng tỏ rằng bất kỳ điều gì bố làm, cậu đều có thể làm được", The Sun bình luận khi đăng tải ảnh nhóc Cristiano Ronaldo Jr tái hiện pha ngả người móc bóng như bàn thắng để đời được tung hô hết lời của bố vài ngày trước. Cậu nhóc gần 8 tuổi còn bắt chước dáng đứng trước khi đá phạt gián tiếp của bố.

Các fan so sánh siêu phẩm của C. Ronaldo với pha ngả "ngả đèn bàn" của cậu con trai. Tờ Marca còn đề nghị độc giả Anh bỏ phiếu và siêu sao Real chiếm ưu thế với 51%. Dù thần tượng Messi nhưng cậu con trai đầu lòng của C. Ronaldo được coi là bản sao của anh khi cậu nhóc "sao chép" màn cởi áo ăn mừng, vung tay nhảy lên trên không mừng bàn thắng, khoe cơ bắp hay mỉm cười trước ống kính giống hệt ông bố nổi tiếng.

Con trai siêu sao Real với tư thế đứng chuẩn bị sút phạt y hệt ông bố nổi tiếng. Ảnh: Sun.

Đúng một tháng trước, Cristiano Ronaldo Jr cũng có một pha ngả người móc bóng ghi bàn trong buổi tập của bố.

Con trai C. Ronaldo ngả người móc bóng như bố Cristiano Ronaldo Jr ngả người móc bóng ghi bàn trong buổi tập đầu tháng 3

Trong buổi tập chuẩn bị cho trận derby thành Madrid với Atletico, C. Ronaldo cũng tái hiện siêu phẩm "xe đạp chồng ngược". Chỉ ít phút trước khi con trai gây chú ý trên sân, tiền đạo 33 tuổi tiếp tục lập công khi mở tỷ số ở phút 53. Tuy nhiên, anh và các đồng đội không có niềm vui trọn vẹn khi Griezmann gỡ hòa chỉ 4 phút sau đó. Chia điểm tại Bernabeu, Real và Atletico vẫn giữ nguyên vị trí thứ ba và thứ hai trên bảng xếp hạng, sau Barca.