Con trai Becks kiếm gần 100 bảng một phút

Chỉ với một ngày làm mẫu cho Burberry, cậu nhóc Romeo được trả 45.000 bảng, con số đáng nể ngay cả với những người mẫu kỳ cựu.

Dù là cậu nhóc 'xấu trai' nhất trong ba anh em nhưng Romeo lại đang gây sốt, càng lớn càng cá tính. Ảnh: Burberry.

Hôm đầu tuần, con trai thứ hai nhà Becks gây sốt với những hình ảnh lãng mạn, người lớn trong quảng cáo cho mùa Giáng sinh của Burberry cũng như vẻ bảnh bao chững chạc khi đứng cạnh bố mẹ trong sự kiện quan trọng của hãng. Mới đây, giới truyền thông Anh gây chú ý hơn khi tiết lộ số tiền Romeo được nhận khi làm người mẫu dù mới 12 tuổi.

Theo đó, cậu nhóc được trả 45.000 bảng trong ngày quay cho đoạn video, tương đương 93,75 bảng một phút nếu tính ngày làm việc 8 tiếng. Một số chuyên gia nhận định, ngay cả một vài đại sứ khác của Burberry cũng chỉ được trả ít hơn một nửa so với số tiền mà Romeo nhận được. Con trai thứ hai nhà Becks là nhân vật trung tâm trong chiến dịch quảng bá mới của Burberry, lại được khen là chuyên nghiệp, quyến rũ và ấn tượng khi đứng bên các anh chị người mẫu lớn tuổi khác.

Jamie Campbell Bower, người mẫu 25 tuổi vốn là gương mặt yêu thích của Burberry cũng phải thốt lên, thật khó cho những mẫu nam khác giành được số tiền lớn như Romeo. "Thằng bé tạo ra một mức mới, khó mà theo kịp", Jamie cho biết.

Cậu nhóc 12 tuổi được đánh giá cao với diễn xuất ấn tượng. Ảnh: Burberry.

Hai năm trước, khi mới 10 tuổi, Romeo cũng được mời làm mẫu cho Burberry và được đánh giá cao nhưng số tiền thù lao khi đó không được tiết lộ. Cũng làm người mẫu như em trai nhưng số tiền mà Brooklyn, con trai cả của Becks, được nhận cũng khiêm tốn hơn so với Romeo, một nguồn tin tại Anh tiết lộ, dù không nói cụ thể con số của Brooklyn. Từ đầu năm đến nay, hot boy 15 tuổi xuất hiện trên hai tờ tạp chí là Man About Town và New York Times Style.

Việc Romeo làm người mẫu khi mới 12 tuổi nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi một số người ngưỡng mộ, khen ngợi vẻ lãng tử, chững chạc của cậu nhóc thứ hai nhà Becks, không ít người cho rằng vợ chồng cựu danh thủ Anh để con nổi danh quá sớm và Romeo được ưu ái vì là con trai của cặp đôi nổi tiếng và quyền lực này.

Hoàng Trang