Con gái Carragher xinh xắn như búp bê

Cựu hậu vệ áo đỏ Jamie Carragher miệt mài ký tặng các fan khi tới xem 'One Night in Istanbul' tại rạp Odeon One ở Liverpool tối qua. Bộ phim nói về hành trình hài hước và rắc rối của 4 fan bóng đá khi đi xem chung kết Champions League năm 2005 giữa Liverpool và Milan. Carragher và Gerrard cũng là hai ngôi sao của trận chung kết ở Istanbul nơi Liverpool nâng cao chức vô địch.