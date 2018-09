Con gái bầu Đệ: 'Cứ nửa tháng bố phải nhuộm tóc một lần'

Bảo Uyên là con gái út rất tình cảm với bầu Đệ, chia sẻ những cảm xúc sau khi bố chia tay cương vị Chủ tịch CLB Thanh Hóa.

Sau khi biết tin bố rời cương vị Chủ tịch CLB Thanh Hóa, con gái Bảo Uyên viết những dòng tâm trạng chia sẻ. Qua đó, người hâm mộ hiểu thêm phần nào về công việc của ông bầu được xem là rất “nhiều chiêu” ở V-League.

Bảo Uyên và bố mừng thành tích tốt nhất lịch sử bóng đá Thanh Hóa là HC đồng V-League 2014. Ảnh: NVCC.

Bảo Uyên chia sẻ cô và gia đình đều buồn khi ông Đệ không tiếp tục với đam mê của mình. "Cả nhà ở bên cạnh động viên bố lúc này. Bố gắn bó với bóng đá bằng tất cả tâm huyết, đem về thành tích chưa từng có trong lịch sử là HC đồng cho đội bóng. Tuy vậy, nghỉ cũng là điều tốt vì sức khỏe của bố cũng ảnh hưởng nhiều khi làm bóng đá", cô chia sẻ.

“Bố không làm bóng thì cũng chẳng bao giờ xem bóng đá, chẳng bao giờ biết cái thẻ vàng thẻ đỏ là gì”, Bảo Uyên viết trên trang cá nhân. Từ khi biết và yêu bóng đá, cô hiểu thêm về công việc của người bố yêu quý: “Vui thì có vui đấy nhưng mà chẳng ai làm bóng như bố tôi. Trận nào dù sân nhà hay sân khách cũng theo sát đội, ốm tới mức phải truyền nước cũng gượng dậy bay cả nghìn cây số đi sân khách với đội. Thắng thì ông cười, ông vui cả nhà cả cơ quan vui lây theo ông, thua thì ông buồn ông trăn trở, cả nhà đến bữa cơm cũng nghẹn ngào theo ông...”.

Cô con út của bầu Đệ kể về những áp lực mà bố từng trải qua: “Mấy năm gần đây mẹ cứ khuyên bố nghỉ làm bóng vì tóc bố trước đấy còn xanh lắm, làm được thời gian thì trắng cả đầu, tâm huyết đổ cả vào làm gì chẳng thế, cứ nửa tháng lại phải nhuộm tóc một lần.

Nhiều hôm thấy bố lặng người vì những bàn thua, tức lắm, ức chế lắm, con cái ở nhà còn chưa dám làm bố buồn mà cái quả bóng làm bố buồn thế à bóng. Yêu bố mà đến sân. Yêu bố mà thi thoảng cũng kéo anh kéo em lặn lội sân khách, rồi bị dẫn trước thì chắp tay cầu nguyện có mang cả may mắn tặng cho đội cũng được. Mẹ ở nhà thắp nhang xin trời phật phù hộ cho lội ngược dòng, yêu bố mà nên cả”.

Bảo Uyên hiện làm trong Hợp tác xã Hợp Lực mà bầu Đệ thành lập với vai trò quản lý chung và kiêm thêm quản lý mảng mỹ phẩm spa. Cô viết: “Cái bóng à, bố vui cũng do mày mà buồn cũng do mày, nhưng mà bố lo lắng, trăn trở, bố thức đêm thức hôm vì mày nhiều lắm bóng à. Cái bóng mày để bố nghỉ ngơi để bố có thời gian với gia đình, với công ty, với cuộc sống bóng nhé. Không còn tuần nào sân khách cũng phải lo bố nắng nôi, mưa gió đi xa, không cần phải lo mỗi trận không thắng bố lặng lẽ buồn rầu còn vẫn cố cười trấn an gia đình, không còn điên lên mỗi khi ốm dở mà bố vẫn dậy đi theo đội. 5 năm với thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Thanh Hoá là HC đồng tặng người hâm mộ...”.

Là con gái út, Bảo Uyên sống tình cảm với bầu Đệ. Ảnh: NVCC.

Bầu Đệ có hai con trai và một con gái út Bảo Uyên. Sau thời gian dài gắn bó, bầu Đệ rút lui khỏi vị trí Chủ tịch CLB Thanh Hóa, để lại nhiều bất ngờ cho người hâm mộ nơi đây. Theo kế hoạch, ngày 27/5 ông bàn giao công việc cho người mới còn ông quay lại cùng gia đình tập trung cho việc kinh doanh.

Ngọc Hà